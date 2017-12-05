На Луганщине украинские военные попали под плотный минометный огонь у Майского и Новозвановки

05.12.2017 20:04

В зоне АТО не прекращаются обстрелы украинских позиций — по состоянию на 18.00 5 декабря российско-террористические войска нарушили перемирие 13 раз. Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил в Facebook, передают fakty.ua.

На Луганском направлении вражеские обстрелы из минометов калибра 120 мм были зафиксированы в районе Новозвановки, Катериновки и Майского. Из гранатометов противник несколько раз вел огонь по защитникам Крымского и Светлодарска, из вооружения БМП — по защитникам Зайцево, а из стрелкового оружия — по бойцам АТО у Лобачево и Новолуганского.

На Донецком направлении оккупанты выпустили более полусотни мин калибра 82 мм неподалеку Авдеевки и Опытного. А из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали наши опорные пункты вблизи Талаковки.