- ВАЖНО! ООН с марта прекратит помощь Донбассу10:24
- Масштабный обмен пленными: в «ЛНР» сделали резонансное заявление07:36
- В местах компактного проживания переселенцев отсутствует отопление и растут тарифы22:31
- На Луганщине украинские военные попали под плотный минометный огонь у Майского и Новозвановки20:04
- ВСУ и террористы должны отвести силы в районе Станицы Луганской - Олифер рассказала подробности переговоров в Минске18:46
- Реинтеграция Донбасса в состав Украины: Ходаковский заявил о возвращении "ДНР" к первоначальному плану18:04
- В будущем году РФ продолжит отправлять «гумконвои» на Донбасс16:51
- Украинская власть игнорирует Минские соглашения - В.Нимченко16:12
- "ВСУ накрыли "ДНР" близко к Дебальцево", - блогер сообщил о новом "грузе 200" террористов на Светлодарской дуге15:49
- В какие дни в «ДНР» будут отдыхать на праздники15:29
На Луганщине украинские военные попали под плотный минометный огонь у Майского и Новозвановки
В зоне АТО не прекращаются обстрелы украинских позиций — по состоянию на 18.00 5 декабря российско-террористические войска нарушили перемирие 13 раз. Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил в Facebook, передают fakty.ua.
На Луганском направлении вражеские обстрелы из минометов калибра 120 мм были зафиксированы в районе Новозвановки, Катериновки и Майского. Из гранатометов противник несколько раз вел огонь по защитникам Крымского и Светлодарска, из вооружения БМП — по защитникам Зайцево, а из стрелкового оружия — по бойцам АТО у Лобачево и Новолуганского.
На Донецком направлении оккупанты выпустили более полусотни мин калибра 82 мм неподалеку Авдеевки и Опытного. А из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали наши опорные пункты вблизи Талаковки.
Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, террористы, Донецкое направление, Луганское направление
- Все, что нужно знать о “высокоморальных скрепах ру***ого мира”: террористы разнесли медицинский пункт ВСУ под Песками
- За сутки боевики 22 раза обстреляли позиции сил АТО на Донбассе: террористы применили «Грады»
- "Школьное перемирие! Два "трехсотых" за 15 минут на одной позиции", - российские наемники обстреляли позиции ВСУ под Новозвановкой.
- Шесть военных ранены за сутки на Донбассе
- "На вражеские танки надо отвечать танками, а если представители ОБСЕ с этим не согласны, то пускай сами служат на опасных участках в зоне АТО", - Бутусов о последствиях боя под Красногоровкой
- На Донбассе ракета боевиков попала в грузовик ВСУ. ВИДЕО
- ВАЖНО! ООН с марта прекратит помощь Донбассу10:24
- Масштабный обмен пленными: в «ЛНР» сделали резонансное заявление07:36
- В местах компактного проживания переселенцев отсутствует отопление и растут тарифы22:31
- На Луганщине украинские военные попали под плотный минометный огонь у Майского и Новозвановки20:04
- ВСУ и террористы должны отвести силы в районе Станицы Луганской - Олифер рассказала подробности переговоров в Минске18:46
- Реинтеграция Донбасса в состав Украины: Ходаковский заявил о возвращении "ДНР" к первоначальному плану18:04
- Сознательно "утюжили" село: появились жуткие фото последствий обстрела боевиками ЛНР мирных жителей17:45
- "Вернули честное имя боевому товарищу": боевики в Луганске открыли мемориальную доску Цыпкалову, сгинувшему "на подвале" у Плотницкого17:11
- В будущем году РФ продолжит отправлять «гумконвои» на Донбасс16:51
- Украинская власть игнорирует Минские соглашения - В.Нимченко16:12
- Порошенко призывает решить вопрос с изменением статуса Крыма12:48
- Зима не радует: когда Украину накроют дожди и пронизывающий ветер12:35
- В Госпродпотребслужбе рассказали, сколько отравы нашли на прилавках в Украине12:15
- Оккупанты вновь пришли с обысками к крымским татарам12:00
- Алексей Белый: Власть выдает рост цен за рост экономики11:47
- Саакашвили объявлен в росзыск по трем уголовным статьям11:45
- Саакашвили отказывается идти на допрос к следователям11:30
- ВОТ ЭТО ДЕНЬЖИЩИ! Новогодние тарифы украинских звезд11:15
- Неврологи: Сладкие и жирные продукты делают людей глупее10:58
- СМИ: кровавая атака на майдан Саакашвили, бьют спящих без разбора10:42
- Неврологи: Сладкие и жирные продукты делают людей глупее10:58
- Почему кровоточивость десен смертельно опасна: ответ врачей09:28
- Что нужно знать о гормонах каждой женщине08:31
- Какому знаку Зодиака больше всего повезет в 2018 году07:28
- Употребление большого количества форели, сардин и селёдки защищает от слепоты - так показало исследование.09:48
- Как научиться засыпать за одну минуту19:25
- Когда больным в стационарах Украины не будут давать список лекарств18:20
- Лечение простуды в разных странах: народные рецепты17:10
- Нехватка каких продуктов провоцирует головную боль16:20
- Как избежать неудач? Приметы-предостережения на каждый день13:19
- Соцсети: у Донецка – бои, был слышен сильный взрыв
- Розенко сделал громкое заявление о пенсиях для переселенцев и жителей ОРДЛО
- Зарисовка из Донецка: как по больнице "ополченца" гоняли
- Реинтеграция Донбасса в состав Украины: Ходаковский заявил о возвращении "ДНР" к первоначальному плану
- Россия пойдет на уступки, а это уход из Донбасса и Крыма
- Штурм линии разграничения: озвучены новые сведения
- Воскресные очереди: соцсети сообщили о ситуации на донбасских КПВВ
- Пенсий и соцвыплат жителей оккупированного Донбасса лишила Россия
- Во время боя в районе Песок был ранен командир: опубликовано видео
- На оккупированном Донбассе появилась колонна бронетранспортеров и исчезли танки