"Один "двухсотый" больше никогда по украинской земле ходить не будет", - волонтер АТО Мысягин сообщил об истреблении сепаратиста, который в составе ДРГ шел на украинские позиции

05.12.2017 07:41

Солдаты Украины сделали невозможным заход диверсионно-разведывательной группы противника. Об этом передает "Диалог.UA", ссылаясь на аккаунт Юрия Мысягин в социальной сети Facebook.

"Ничего такого особого на Светлодарской дуге не произошло. Все в рабочем порядке. Вчера ночью наша пехота засекла ДРГ противника, примерно в полукилометре от наших позиций", - сообщает Мысягин.

Он добавил, что украинские солдаты участников ДРГ военно-террористической организации "подпустили поближе". "Навалили хорошо. "Один "двухсотый" больше никогда по украинской земле ходить не будет. Тело мертвого сепара у нас. Молодцы хлопцы", - подытожил он.