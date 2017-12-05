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Реинтеграция Донбасса в состав Украины: Ходаковский заявил о возвращении "ДНР" к первоначальному плану
Боевики "ДНР" ставят для себя основную цель: вхождение в состав России, при этом реинтеграция Донбасса в Украину ими не рассматривается вообще. Об этом в Донецке заявил один из главарей боевиков и ставленник Москвы Александр Ходаковский, рассказав о сценарии возвращения к плану 2014 года, передает dialog.ua.
Ходаковский заявил, что является убежденным противником минских соглашений и будет настаивать на анонсированном в 2014 году плане по вхождению в состав РФ. Один из главарей "ДНР" заявляет, что проблемы в минувших переговорах Волкера и Суркова могут говорить об отходе сценария от болезненного вопроса реинтеграции Донбасса в состав Украины. При этом российские власти давно дали понять, что не планируют включать разрушенный войной Донбасс в свой состав.
Теги: США, Донбасс, Российская Федерация, переговоры, ДНР, боевики, Ходаковский, Сурков
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