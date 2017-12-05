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Архив - Донецкая область

Россиянке-добровольцу АТО вновь отказали в гражданстве Украины

05.12.2017 13:31
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Россиянке-добровольцу АТО вновь отказали в гражданстве Украины

Гражданке России Юлии Толопе, которая воевала в составе добровольческого батальона Айдар, уже трижды отказали в предоставлении гражданства Украины. Об этом она сама написала в соцсети, сообщает ONLINE.UA.

Отмечается, что отказ в гражданстве ГМС Украины обосновала отсутствием справки о несудимости, для получения которой Толопе необходимо обращаться в консульство России.

Однако, в связи с участием девушки в боевых действиях на Донбассе на стороне сил АТО, на родине её разыскивает ФСБ. "Была сначала штурмовиком, командиром БМП, освобождала Луганщину. Затем занималась аэроразведкой, — написала Толопа.

— Завтра я вынужденно возвращаюсь в Россию".



Теги: Украина, Россия, Донбасс, консульство, гражданство, ФСБ, АТО, добровольцы, батальон "Айдар", ВСУ
 
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