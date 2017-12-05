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Ситуация в Донецке и Луганске: новости, курс валют, цены на продукты, хроника событий 05.12.2017
Ситуация в Донецке и Луганске: новости, курс валют, цены на продукты, хроника событий 05.12.2017. Хроника событий от 04.12.2017, сообщает dialog.ua.
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Теги: Донецк, Донбасс, Луганск, Российская Федерация, ООН, АТО, ВСУ, обстрелы, Плотницкий
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