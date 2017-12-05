Ситуация в Донецке и Луганске: новости, курс валют, цены на продукты, хроника событий 05.12.2017

05.12.2017 08:29

Ситуация в Донецке и Луганске: новости, курс валют, цены на продукты, хроника событий 05.12.2017. Хроника событий от 04.12.2017, сообщает dialog.ua.

23:19 - "Один "двухсотый" больше никогда по украинской земле ходить не будет", - волонтер АТО Мысягин сообщил об истреблении сепаратиста, который в составе ДРГ шел на украинские позиции

18:56 - Бросив двух раненых и погибшего, убежали прочь: силы АТО рассказали о серьезной стычке с диверсантами на Светлодарской дуге

18:03 - Все разбито, хозяйские вещи украдены, валяется использованный тубус от ПТУР, в подвале следы крови: как сепаратисты "ЛНР" пытались вернуть соседям Плотницкого дом, отжатый в 2014-м, - кадры

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16:09 - Скандал в Донецке с трупом убитого боевика "ДНР": Ходаковский рассказал о неожиданной помощи со стороны Украины

15:08 -Боевики "ЛНР" открыто угрожают Плотницкому за грабеж: сбежавшего в Москву террориста намерены "достать из-под земли"

14:48 - Дата крупнейшего обмена пленных: Геращенко рассказала, когда решится судьба 74 украинцев, которых удерживают боевики "Л/ДНР"

13:12 - Подразделения ВСУ освободили еще одно село на Донбассе: силы АТО с двух сторон приближаются к Горловке - кадры

13:03 -Свершилось: наблюдатели ОБСЕ впервые увидели российские флаги в оккупированном Луганске 13:00 - Насиловал со знакомыми "ополченцами" по очереди, утром обещал закопать в посадке: всплыли тайные факты из биографии "депутата" "ЛНР" Морозова - кадры

12:46 -В Донецкой области боевики снова ударили по мирным жителям - обстрелян гражданский автомобиль: в Сети появились кадры

12:23 - "Вы, кто со скуки влезает в войны", - Орлуша обнародовал мощное стихотворение об оккупантах на Донбассе

12:16 - Стоял на блокпостах, взрывал мосты, после контузии в РФ его "послали": в “ДНР” оплакивают новый “груз 200” - террориста Деда

11:52 -Желающих умирать за "рус**ий мир" все меньше: в "ДНР" из последних сил отчаянно агитируют жителей вступать в ряды боевиков - Тымчук

11:45 -Пророссийская часть Донбасса возмущена потерей двух сел на Светлодарской дуге: боевики "ДНР" пошли на экстренные меры

11:39 -В России настаивают, что Миссия ООН крайне нужна на Донбассе: МИД РФ поразил всех, озвучив, кого же должны защитить миротворцы

10:30 -Реинтеграция Донбасса: в Раде определились с датой начала российской оккупации 10:22 - Вот так “Донецк Сити” выглядит: в Сети появилось новое видео из оккупированного Донецка

10:20 -Диверсанты "ДНР" пошли на штурм позиций ВСУ под Донецком - силы АТО расстреляли боевиков с дистанции: кадры

09:57 -За бесплатно работать уже боятся, да и денег нет - в оккупированной Макеевке назревает голодный шахтерский бунт 09:16 -Получили звиз****й от ВСУ и быстро бежали: в Сети появились кадры провального "мегазахвата" новых позиций боевиками Прилепина

08:17 -Война продолжается: Украина потеряла на Донбассе одного военного, четверо бойцов АТО ранены - подробности