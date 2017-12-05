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СМИ про "ихтамнетов": только по официальным данным Минобороны РФ за годы войны на Донбассе погибло более 2,5 тыс российских солдат - подробности
Более 2500 военнослужащих Российской Федерации умерли за три года только по официальным данным Министерства обороны России. Российская газета "Ведомости", опубликовала сканированные копии документов Министерства обороны РФ о страховании военнослужащих, передает "Диалог.UA".
Согласно данным, указанным в бумагах оборонного ведомства, в период с 2012 по 2015 год умерло 2642 солдата РФ. Рекордное число военных погибло в 2014 году - 790 человек. Отмечается, что причины смерти военных засекречены и в этих документах не указаны. Также Министерство обороны России с 2010 года лично не публикует информацию о количестве погибших военнослужащих.
Известно, с 2014 года Россия начала военную агрессию на востоке Украины, но до сих пор официально отвергает обвинения в использовании регулярных частей своей армии в Донбассе. А в сентябре 2015 году РФ развернула военную операцию в Сирии.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, погибший, агрессия, Сирия, Минобороны
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