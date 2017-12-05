Украинская власть игнорирует Минские соглашения - В.Нимченко

05.12.2017 16:12

Украина, так рвущаяся в Европу, рискует прийти туда без украинской нации, стремительно «растворяющейся» на просторах огромного европейского рынка труда, а также гибнущей на своей территории из-за войны и нищеты. Об этом пишет народный депутат Украины, заместитель председателя Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Василий Нимченко в статье «Факторы возможного распада Украины», передает from-ua.com.

И дело не в том, что Украина недостойна войти в ЕС, считает народный избранник, проблема в умении объективно оценивать свои силы и понимать возможные последствия собственных действий.

«Из 19,8 млн трудоспособного населения Украины осталось 14,5 млн. Где остальные? Это безработные или покинувшие страну? Украинцы становятся (да, впрочем, уже стали) нелегальной рабочей силой на рынках труда не только Европы, но и всего мира. В одной лишь Польше трудятся порядка 5 млн наших сограждан. По некоторым данным, только в 2017 году 600 тыс. украинцев покинули свою страну в поисках средств к существованию. Какое будущее у страны, в которой катастрофически быстро уменьшается количество населения и которая находится уже не в дружественном окружении?» — спрашивает Нимченко.

Он убежден в том, что «евроинтеграторы умудрились рассорить Украину чуть ли не со всеми соседями, нормальные отношения сохранились только с теми странами, с которыми у нас нет общих границ».

«И это «заслуга» отечественной дипломатии и прежде всего главы МИДа. О дипломатии как таковой — умении искать и находить компромиссы, налаживать диалог, вести переговоры — глава МИД Украины, похоже, забыл. Наши дипломаты …все чаще становятся фигурантами скандалов, участниками конфликтов, забывая о своих прямых обязанностях», — утверждает В.Нимченко.

От лидеров Германии, Франции, Беларусимы, по словам Нимченко, слышим либо порицание, либо «звук отключен». И то, что главу украинского МИДа не включили в состав Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, свидетельствует о непрофессионализме внешнеполитического ведомства.

«Минские соглашения — результат дипломатических усилий лидеров указанных государств — просто-напросто игнорируются украинской властью. Как и заложенная в них дипломатическая концепция мирного урегулирования конфликта. Если признать ДНР и ЛНР террористическими организациями (именно этого добивается Киев), Украина лишится путей к отступлению — борьба будет продолжаться, надо полагать, до полного истребления одной из сторон. А контрабанда товаров, нефтепродуктов, незаконный оборот оружия станут чуть ли не нормой в Украине и негативно скажутся на ее экономике», — предостерегает Нимченко.

Киев, подчеркнул заместитель председателя «Украинского выбора», не предпринимает реальных шагов для урегулирования конфликта на Донбассе.

«Похоже, украинская власть рассчитывает, что проблему решат за нее. Но Ангела Меркель, победы которой на выборах так ждали в украинском политикуме, по сути, устранилась от урегулирования ситуации в Украине. Берлину логичнее «разочароваться» в Украине, чем выделять украинских граждан в особую категорию среди беженцев с Ближнего Востока. А с учетом того, что США затеяли челночный марафон «дипломатичного» Волкера, можно предположить, что встречи в «нормандском формате» во исполнение «Минска» могут и не проводиться…», — допускает Нимченко.

По его мнению, власть уготовила для Востока Украины авторитарную полицейскую систему управления, продавливая через парламент законы, «с помощью которых в мятежных областях намерены ликвидировать институты самоуправления и на штыках военных администраций удерживать власть и распоряжаться финансами территориальных громад.

«Проведение такой политики вместо мирного урегулирования конфликта, да к тому же на фоне отказа от социальной защиты сотен тысяч инвалидов, пенсионеров и несовершеннолетних, реализация плана по военному управлению территориальными громадами и их объединениями, насчитывающими миллионы граждан, приведет к формированию «человеческой гремучей смеси», способной взорваться в любой момент», — предупреждает Василий Нимченко.