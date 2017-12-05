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В местах компактного проживания переселенцев отсутствует отопление и растут тарифы
Некоторые места компактного проживания (МКП), где проживают переселенцы, не готовы к зимнему периоду. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщает Благотворительный фонд «Право на защиту», передает dnews.dn.ua.
Так, общежитие в городе Павлограде (Днепропетровская обл.), которое находится на ул. Днепровской, 571, остается без отопления в зимний период. С помощью БФ «Право на защиту» переселенцами было подано соответствующее заявление в Министерство образования и науки, которое является балансодержателем МКП. Но в ответ переселенцам было сообщено об отсутствии средств для ремонта отопительной системы в общежитии.
При помощи общественников в общежитии города Желтые Воды (Днепропетровская обл.) по ул. Кропоткина, 14 после встречи с заместителем городского головы была частично отремонтирована система отопления, однако крыша данного помещения до сих пор протекает и требует капитального ремонта.
Не намного лучше ситуация в МКП, находящихся в городе Святогорск (Донецкой обл.). Хотя в МКП «Святые горы» недавно отопление было восстановлено, в МКП «Сосновый бор» угля для отопления нет до сих пор. Пользоваться обогревателями переселенцам опасно из-за старой электропроводки, поэтому в помещении очень холодно. Существует риск, что в случае сильных морозов из-за замерзших труб жители МКП останутся еще и без водоснабжения. В БФ отмечают, что информации по решению проблемы пока нет.
Также, в тех МКП, где отсутствует вопрос с отоплением, есть другие проблемы: ненадлежащие жилищные условия, рост тарифов и стоимости за проживание.
Например, в Днепропетровской области остается актуальной проблема несоответствия условий проживания в МКП санитарным нормам, в том числе наличие плесени в помещениях.
В МКП в селе Златоустовка (Волновахский р-н, Донецкая обл.) с 1 декабря стоимость проживания за одного человека выросла с 360 грн до 500 грн.
Похожая ситуация и в модульном городке города Павлограда, где тарифы за коммунальные услуги были повышены до 500 грн за человека. По словам балансодержателя, причиной стало общее повышение тарифов на коммунальные услуги для юридических лиц.
В поселке городского типа Владимировка (Волновахский р-н, Донецкая обл.) с 10 ноября была повышена стоимость проживания с 346 грн до 530 грн для лиц, работающих на Великоанадольском огнеупорном комбинате, тогда как для остальных – с 1000 грн до 1500 грн.
«Хотим подчеркнуть, что решение многих проблем, с которыми сталкиваются жители МКП, зависит от балансодержателей, которыми в большинстве случаев являются местные власти», – отмечают в БФ «Право на защиту».
Теги: Украина, Донбасс, отопление, жилье, коммунальные услуги, МКПП, тарифы, переселенцы
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