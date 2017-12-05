- ВАЖНО! ООН с марта прекратит помощь Донбассу10:24
- Масштабный обмен пленными: в «ЛНР» сделали резонансное заявление07:36
- В местах компактного проживания переселенцев отсутствует отопление и растут тарифы22:31
- На Луганщине украинские военные попали под плотный минометный огонь у Майского и Новозвановки20:04
- ВСУ и террористы должны отвести силы в районе Станицы Луганской - Олифер рассказала подробности переговоров в Минске18:46
- Реинтеграция Донбасса в состав Украины: Ходаковский заявил о возвращении "ДНР" к первоначальному плану18:04
- В будущем году РФ продолжит отправлять «гумконвои» на Донбасс16:51
- Украинская власть игнорирует Минские соглашения - В.Нимченко16:12
- "ВСУ накрыли "ДНР" близко к Дебальцево", - блогер сообщил о новом "грузе 200" террористов на Светлодарской дуге15:49
- В какие дни в «ДНР» будут отдыхать на праздники15:29
ВСУ и террористы должны отвести силы в районе Станицы Луганской - Олифер рассказала подробности переговоров в Минске
Дарья Олифер, пресс-серкетарь Леонида Кучмы, который принимает участие в Минских переговорах от Украины, рассказала о том, как проходят минские заседания насчет военного конфликта России и Украины на Донбассе . Об этом информирует "Диалог.UA", ссылаясь на ее Facebook-аккаунт.
Ситуация безопасности остается нестабильной, СММ ОБСЕ продолжает констатировать увеличение количества обстрелов. Последний обстрел в районе Станицы Луганской зафиксирован 2 декабря. При условии соблюдения режима тишины со стороны ОРЛО в течение 7 дней 10 декабря запланировали провести разведение сил и техники на этом участке. 2 декабря на окраине н.п. Верхнеторецкое, вблизи бывшего наблюдательного поста НЗФ была обнаружена мина МОН-50 и граната Ф-1, установленная на растяжку. В Украине такие мины никогда не изготавливались. Эта мина была ввезена с территории РФ, где была изготовлена в 2002 году, о чем свидетельствуют соответствующие маркировки. Украинская сторона делает все для выполнения своих обязательств по освобождению удерживаемых лиц, которое должно состояться до праздников.
Отдельно мы подняли вопрос освобождения подростков, которые были незаконно арестованы в сентябре 2016 года в Донецке и которых представители ОРДО обещали отпустить еще до конца прошлого года. Стороны договорились о ремонте пешеходного моста в Станице Луганской. Работы запланированы на 9-10 декабря с привлечением СММ ОБСЕ. Работа КПВВ на этот период будет временно приостановлена. Это обновление моста является крайне необходимым: ежесуточно его пересекают до 10000 человек.
В этот период особенно актуальное и важное открытие КПВВ "Золотой". В политической подгруппе наши представители ставят вопрос возвращения контроля Украины за участком российско-украинской границы, в частности, речь идет о создании специальной подгруппы по границе.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, граница, ОБСЕ, АТО, ВСУ, террористы, Минские договоренности, КПВВ, ОРДЛО
- За неделю боевики ОРДЛО предприняли 120 огневых налетов на силы АТО
- "На вражеские танки надо отвечать танками, а если представители ОБСЕ с этим не согласны, то пускай сами служат на опасных участках в зоне АТО", - Бутусов о последствиях боя под Красногоровкой
- "Стрельба не прекращалась ни на минуту. Была карусель. Минометы палили часто. Работало 2-3 танка", - бойцы ВСУ о кровавом сражении с террористами под Красногоровкой. ВИДЕО
- Кремль отправил на Донбасс "инструкторов" из состава ГРУ, чтобы создать новые вооруженные группировки", - Тымчук сделал тревожное заявление о намерениях Москвы "обострить" ситуацию на востоке Украины
- "Украина уже сейчас готова освободить Донецк, однако есть нюансы", – генерал ВСУ Микац рассказал, почему ВСУ пока не стоит торопиться с силовой операцией на Донбассе
- Итоги осенних боев в зоне АТО на Донбассе
- ВАЖНО! ООН с марта прекратит помощь Донбассу10:24
- Масштабный обмен пленными: в «ЛНР» сделали резонансное заявление07:36
- В местах компактного проживания переселенцев отсутствует отопление и растут тарифы22:31
- На Луганщине украинские военные попали под плотный минометный огонь у Майского и Новозвановки20:04
- ВСУ и террористы должны отвести силы в районе Станицы Луганской - Олифер рассказала подробности переговоров в Минске18:46
- Реинтеграция Донбасса в состав Украины: Ходаковский заявил о возвращении "ДНР" к первоначальному плану18:04
- Сознательно "утюжили" село: появились жуткие фото последствий обстрела боевиками ЛНР мирных жителей17:45
- "Вернули честное имя боевому товарищу": боевики в Луганске открыли мемориальную доску Цыпкалову, сгинувшему "на подвале" у Плотницкого17:11
- В будущем году РФ продолжит отправлять «гумконвои» на Донбасс16:51
- Украинская власть игнорирует Минские соглашения - В.Нимченко16:12
- Порошенко призывает решить вопрос с изменением статуса Крыма12:48
- Зима не радует: когда Украину накроют дожди и пронизывающий ветер12:35
- В Госпродпотребслужбе рассказали, сколько отравы нашли на прилавках в Украине12:15
- Оккупанты вновь пришли с обысками к крымским татарам12:00
- Алексей Белый: Власть выдает рост цен за рост экономики11:47
- Саакашвили объявлен в росзыск по трем уголовным статьям11:45
- Саакашвили отказывается идти на допрос к следователям11:30
- ВОТ ЭТО ДЕНЬЖИЩИ! Новогодние тарифы украинских звезд11:15
- Неврологи: Сладкие и жирные продукты делают людей глупее10:58
- СМИ: кровавая атака на майдан Саакашвили, бьют спящих без разбора10:42
- Неврологи: Сладкие и жирные продукты делают людей глупее10:58
- Почему кровоточивость десен смертельно опасна: ответ врачей09:28
- Что нужно знать о гормонах каждой женщине08:31
- Какому знаку Зодиака больше всего повезет в 2018 году07:28
- Употребление большого количества форели, сардин и селёдки защищает от слепоты - так показало исследование.09:48
- Как научиться засыпать за одну минуту19:25
- Когда больным в стационарах Украины не будут давать список лекарств18:20
- Лечение простуды в разных странах: народные рецепты17:10
- Нехватка каких продуктов провоцирует головную боль16:20
- Как избежать неудач? Приметы-предостережения на каждый день13:19
- Соцсети: у Донецка – бои, был слышен сильный взрыв
- Розенко сделал громкое заявление о пенсиях для переселенцев и жителей ОРДЛО
- Зарисовка из Донецка: как по больнице "ополченца" гоняли
- Реинтеграция Донбасса в состав Украины: Ходаковский заявил о возвращении "ДНР" к первоначальному плану
- Россия пойдет на уступки, а это уход из Донбасса и Крыма
- Штурм линии разграничения: озвучены новые сведения
- Воскресные очереди: соцсети сообщили о ситуации на донбасских КПВВ
- Пенсий и соцвыплат жителей оккупированного Донбасса лишила Россия
- Во время боя в районе Песок был ранен командир: опубликовано видео
- На оккупированном Донбассе появилась колонна бронетранспортеров и исчезли танки