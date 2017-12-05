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"ВСУ накрыли "ДНР" близко к Дебальцево", - блогер сообщил о новом "грузе 200" террористов на Светлодарской дуге
На рассвете 5 декабря в морг оккупированного города Дебальцево привезли два трупа террористов “ДНР”. Оба были ликвидированы во время боя на Светлодарской дуге. Врач из зоны АТО, блогер Александр Чернов сообщил об очередных потерях пророссийских наемников на Донбассе. Накануне бойцам ВСУ удалось уничтожить двух террористов, пишет “Диалог.UA”.
“Двойная радость: и факт дохлой погани, и то, что ВС Украины накрыли близко к ДебИльцевской клоаке, ведь обычно на Светлодарской дуге дохлых орков возят в морг Горловки. Надеюсь на продолжение!” - написал Чернов.
Напомним, ранее волонтер Юрий Мысягин рассказал, что бойцы АТО остановили группу диверсантов “ДНР” недалеко от своих позиций. Во время перестрелки им удалось убить нескольких боевиков. Тело одного из наемников осталось у ВСУ.
В штабе АТО сообщили о пятичасовой атаке террористов в районе Луганского.
Теги: Россия, Донбасс, ДНР, АТО, потери, ВСУ, обстрелы, террористы, Светлодарская дуга
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