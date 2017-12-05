Второй после Захарченко: скандальная Савченко встретилась с одним из главных террористов “ДНР”

05.12.2017 11:22

Внефракционный нардеп Надежда Савченко в очередной раз побывала в ОРДЛО. Скандальный парламентарий Надежда Савченко побывала на оккупированной территории в "ДНР", где встречалась с Ташкентом - "замом" главаря донецких боевиков Александра Захарченко, передает "Диалог.UA".

Такая информация получена от источника в правоохранительных органах. Ташкент, он же Александр Тимофеев, является в "республике" "министром доходов и сборов". Сама нардеп пока информацию о своем визите в ОРДЛО не комментирует. Что касается Тимофеева, то под его контролем находятся сферы коммуникации, энергетики, ГСМ и собственно контрабанды из России.

В "ДНР" его называют не просто родственником Захарченко, но и близким человеком, который занимается доходными направлениями деятельности в "республике". Отметим, Тимофеев – сооснователь двух предприятий, которые предоставляют в "ДНР" услуги кабельного ТВ, а также владелец одной из прибыльных шахт имени Киселева, ранее принадлежавших Александру Януковичу.

Ранее Савченко в телеэфире заявила: она согласна с мнением Москвы, что Майдан был "государственным переворотом".