Представитель террористов "ЛНР" Виктория Талакина сообщила об утверждении 5 декабря 2017 года списка пленных, подлежащих обмену, на переговорах в Минске подгруппой по гуманитарным вопросам.

Об этом сообщают "Новости Донбасса", ссылаясь на подконтрольный террористам ресурс.

"Несмотря на отсутствие в Минске Виктора Медведчука и Ирины Геращенко, подгруппа по гуманитарным вопросам продолжила работу по подготовке процесса обмена пленными, который должен состояться в ближайшее время. На сегодня мы можем говорить о наличии утвержденных списков лиц, подлежащих обмену", — сказала она.

По словам Талакиной, дата и место проведения обмена будут согласованы после урегулирования процедурных вопросов.

В тоже время, по информации РИА "Новости", полпред Российской Федерации Борис Грызлов заявил, что контактная группа договорилась о том, что при необходимости на следующей неделе (с 11 по 17 декабря. — Ред.) будет дополнительно проведена видеоконференция для обсуждения данного вопроса.

Отсутствие договоренности между сторонами о точных датах обмена подтвердил и спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик, передает Интерфакс-Украина.

"Подгруппа по гуманитарным вопросам обсуждала технические вопросы, связанные с вопросом обмена задержанных лиц. Стороны не определили дату обмена", — отметил он.