- Военные АТО предупредили об очередной подлости террористов20:14
- Заметки из прифронтового блокнота: В прятки с тридцатым калибром попытался сыграть наш корреспондент19:57
- Силы АТО выдавливают оккупантов и держат удар19:40
- Донецкой области грозит экологическая катастрофа16:37
- Порошенко пообещал воевавшим в АТО одноразовую выплату до 5 тысяч гривен15:32
- Пожилой мариупольчанке выплатили часть пенсии сувенирными купюрами14:05
- ВАЖНО! ООН с марта прекратит помощь Донбассу10:24
- Масштабный обмен пленными: в «ЛНР» сделали резонансное заявление07:36
- В местах компактного проживания переселенцев отсутствует отопление и растут тарифы22:31
- На Луганщине украинские военные попали под плотный минометный огонь у Майского и Новозвановки20:04
Порошенко пообещал воевавшим в АТО одноразовую выплату до 5 тысяч гривен
Бойцы, воевавшие на передовой и в тылу, получат разные выплаты, отметил глава государства
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет выплачена одноразовая денежная премия тем, кто в этом году воевал в АТО. Об этом он сказал во время выступления во Львовской области по случаю Дня украинской армии.
Он отметил, что бойцы, воевавшие на передовой и в тылу, получат разные выплаты.
"Мы переговорили с министром обороны, нашли возможности. Тем, кто в этом году воевал в зоне АТО, будет выплачена одноразовая денежная премия. Тем, кто был на первой линии – по 5 тысяч, тем, кто на второй линии – по 3 тысячи", – заявил Порошенко.
Он пообещал, что власть будет продолжать работу по повышению уровня социальной защиты украинских военнослужащих.
Напомним, ране Порошенко увеличил выплаты украинским военным на передовой. Так, с 1 апреля нынешнего года президент приказал увеличить выплаты бойцам ВСУ до 7,54 тыс. грн, которые выполняют боевые задачи на Донбассе в районе линии соприкосновения.
В августе стало известно, что украинским бойцам на передовой АТО повысили зарплаты. В итоге, доплата бойцам на передовой увеличена до 10 тыс. грн в месяц, на второй линии обороны – до 4,5 тыс.
Кроме того, в мае выплаты при ранении или гибели военных повысили на 50%. Петр Порошенко подписал законы о повышении соцзащиты военнослужащих и членов их семей. Таким образом, семья погибшего бойца получит более 1,2 млн гривен от государства.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, выплата, АТО, Порошенко
- Благополучная жизнь широкинцев кончилась навсегда
- Какие соцвыплаты семьям погибших и инвалидам АТО вырастут и на сколько?
- Связанные одной бедой
- В Луганской области - смертельный взрыв
- Военный эксперт опубликовал забавные диалоги, которые ведут бойцы на передовой
- Боевики несут большие потери в зоне АТО
- Военные АТО предупредили об очередной подлости террористов20:14
- Заметки из прифронтового блокнота: В прятки с тридцатым калибром попытался сыграть наш корреспондент19:57
- Силы АТО выдавливают оккупантов и держат удар19:40
- Донецкой области грозит экологическая катастрофа16:37
- Порошенко пообещал воевавшим в АТО одноразовую выплату до 5 тысяч гривен15:32
- В «ЛНР» катастрофа с выплатой зарплат и остановкой заводов: Тымчук рассказал о плачевной ситуации на «отжатых» у Украины предприятиях Донбасса14:25
- Пожилой мариупольчанке выплатили часть пенсии сувенирными купюрами14:05
- ВАЖНО! ООН с марта прекратит помощь Донбассу10:24
- Масштабный обмен пленными: в «ЛНР» сделали резонансное заявление07:36
- В местах компактного проживания переселенцев отсутствует отопление и растут тарифы22:31
- Военные АТО предупредили об очередной подлости террористов20:14
- Заметки из прифронтового блокнота: В прятки с тридцатым калибром попытался сыграть наш корреспондент19:57
- Силы АТО выдавливают оккупантов и держат удар19:40
- Ложка дегтя: Чем грозит украинцам повышение минималки19:20
- В Ровенской области изъяли более тонны янтаря, стоимостью 10 миллионов19:00
- Украинцев ждет незапланированный новогодний отпуск18:47
- Антикоррупционный комитет ВРУ проголосовал за отставку Егора Соболева18:33
- Двойная ирония судьбы: легендарный фильм возвращается на украинские экраны18:14
- Почему нельзя делать вечернюю пробежку по городу – ответ ученых17:55
- Путин определился, идти снова в президенты или нет17:40
- Почему нельзя делать вечернюю пробежку по городу – ответ ученых17:55
- Зимний сезон: полезные продукты для здорового рациона16:02
- Неврологи: Сладкие и жирные продукты делают людей глупее10:58
- Почему кровоточивость десен смертельно опасна: ответ врачей09:28
- Что нужно знать о гормонах каждой женщине08:31
- Какому знаку Зодиака больше всего повезет в 2018 году07:28
- Употребление большого количества форели, сардин и селёдки защищает от слепоты - так показало исследование.09:48
- Как научиться засыпать за одну минуту19:25
- Когда больным в стационарах Украины не будут давать список лекарств18:20
- Лечение простуды в разных странах: народные рецепты17:10
- Розенко сделал громкое заявление о пенсиях для переселенцев и жителей ОРДЛО
- Соцсети: у Донецка – бои, был слышен сильный взрыв
- Реинтеграция Донбасса в состав Украины: Ходаковский заявил о возвращении "ДНР" к первоначальному плану
- Зарисовка из Донецка: как по больнице "ополченца" гоняли
- Россия пойдет на уступки, а это уход из Донбасса и Крыма
- Штурм линии разграничения: озвучены новые сведения
- Воскресные очереди: соцсети сообщили о ситуации на донбасских КПВВ
- Пенсий и соцвыплат жителей оккупированного Донбасса лишила Россия
- В какие дни в «ДНР» будут отдыхать на праздники
- Во время боя в районе Песок был ранен командир: опубликовано видео