Порошенко пообещал воевавшим в АТО одноразовую выплату до 5 тысяч гривен

06.12.2017 15:32

Бойцы, воевавшие на передовой и в тылу, получат разные выплаты, отметил глава государства

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет выплачена одноразовая денежная премия тем, кто в этом году воевал в АТО. Об этом он сказал во время выступления во Львовской области по случаю Дня украинской армии.

Он отметил, что бойцы, воевавшие на передовой и в тылу, получат разные выплаты.

"Мы переговорили с министром обороны, нашли возможности. Тем, кто в этом году воевал в зоне АТО, будет выплачена одноразовая денежная премия. Тем, кто был на первой линии – по 5 тысяч, тем, кто на второй линии – по 3 тысячи", – заявил Порошенко.

Он пообещал, что власть будет продолжать работу по повышению уровня социальной защиты украинских военнослужащих.

Напомним, ране Порошенко увеличил выплаты украинским военным на передовой. Так, с 1 апреля нынешнего года президент приказал увеличить выплаты бойцам ВСУ до 7,54 тыс. грн, которые выполняют боевые задачи на Донбассе в районе линии соприкосновения.

В августе стало известно, что украинским бойцам на передовой АТО повысили зарплаты. В итоге, доплата бойцам на передовой увеличена до 10 тыс. грн в месяц, на второй линии обороны – до 4,5 тыс.

Кроме того, в мае выплаты при ранении или гибели военных повысили на 50%. Петр Порошенко подписал законы о повышении соцзащиты военнослужащих и членов их семей. Таким образом, семья погибшего бойца получит более 1,2 млн гривен от государства.

Источник: https://www.segodnya.ua



