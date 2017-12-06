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Пожилой мариупольчанке выплатили часть пенсии сувенирными купюрами
Мариупольская пенсионерка получила прибавку к пенсии после перерасчета липовыми пятисотками, передает MRPL.CITY со ссылкой на Ильичевец.Город.
Пострадавшей Любови Лиходед, по ее словам, 18 ноября традиционно принесла пенсию почтальон, так как здоровье не позволяет женщине выходить из дома и получать выплаты с помощью банковской карты. Пенсионерка, пересчитав купюры, расписалась в получении 2667 гривен: после перерасчета ее пенсия увеличилась примерно на 900 грн. Однако пару дней спустя на двух банкнотах по 500 грн обнаружили надписи: «Це не грошi – це прикол».
«Я отдала одну пятисотку сыну Игорю, чтобы он переслал деньги своему брату. Но банковский терминал не принимал купюру. То, что проблема в ней, а не в технике, Игорь понял, когда внимательно присмотрелся к банкноте - она оказалась ненастоящей. Сын посоветовал проверить вторую пятисотку», – поделилась Любовь Лиходед.
Разбирательства с сотрудниками почтового отделения, которое обслуживает женщину, не возымели эффекта. Почтальон объясняет, что выдавала пенсию теми купюрами, которые ей дали на почте. Елена Комарова, начальник центра почтовой связи № 5, не верит в то, что подобное могло произойти по вине ее подчиненных.
«У нас фальшивых денег не может быть, средства для выплаты пенсий мы получаем в «Ощадбанке», мы не рассчитываемся деньгами, которые принимаем от людей. За 22 года моей работы никогда подобных жалоб к нам не поступало. Почтальона, о котором идет речь, могу охарактеризовать положительно, это добросовестный сотрудник, который качественно выполняет свою работу, никаких нареканий и жалоб в отношении ее не было. Пусть в этом деле разбирается полиция», - прокомментировала Елена Комарова.
Пенсионерка, вооружившись фальшивыми купюрами, подала заявление в полицию, однако вопрос возбуждения уголовного производства по статье 190 «Мошенничество» пока не решен.
Теги: Донбасс, пенсия, фальшивка, почтальон
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