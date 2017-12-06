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ВАЖНО! ООН с марта прекратит помощь Донбассу
Представитель гуманитарной организации заявил о том, что Всемирная продовольственная программа ООН прекращает поставки гуманитарной помощи на Донбасс и жителям Украины, которых затронул конфликт на востоке страны, информирует replyua.net со ссылкой на Слово и Дело.
По его словам, прекращение поставок помощи на восток Украины в следующие два месяца состоится в связи с нехваткой финансирования ВПП. Также представитель подчеркнул, что из-за проблем со средствами для организации становилось все более сложно продолжать реализовывать свои программы в Украине. Однако продовольственная программа не прекратит полностью работу на Донбассе, и будет функционировать в ограниченном режиме и до середины следующего года продолжит следить за ситуацией в Украине. Напомним, что ранее в ООН заявили о том, что в настоящее время Украина находится на третьем месте в мире по количеству мин, загрязняющих территорию, а также занимает первое место по числу погибших от взрыва этих мин.
«Украина занимает третье место в мире по загрязненности территорий минами и первое место по количеству людей, которые погибли из-за взрывов мин», - заявил Нил Уокер, гуманитарный координатор системы ООН в Украине. Нужно отметить, что на разминирование Донбасса, по самым скромным подсчетам, потребуется не менее десяти лет.
Теги: Донбасс, помощь, ООН, март
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