Военные АТО предупредили об очередной подлости террористов

06.12.2017 20:14

Украинская разведка получила информацию о том, что террористы так называемых Л/ДНР и российские оккупанты готовятся к обстрелу мирных районов Донбасса.

Об этом Обозревателю сообщил бывший заместитель руководителя сектора М в зоне АТО Виктор Шидлюх.

"Сейчас от разведки поступила информация, что противник готовится к обстрелу мирных районов и собирается обвинить в обстрелах ВСУ. Они готовятся к провокациям, они подтягивают пророссийских членов ОБСЕ, мы видели видео, где член ОБСЕ здоровается с боевиком. Это опасная вещь, и я не слышал ответа на такие шаги", - отметил Шидлюх.

Комментируя ввод украинских подразделений в населенные пункты в "серой зоне", он подчеркнул, что ВСУ нужны победы и на информационном фронте.

"Мы там находились, мы можем там укреплять позиции. Угрозы нет, в первую очередь мы делаем все, чтобы стратегически защитить страну. Для того, чтобы стратегически выигрывать - нужно выигрывать в информационном плане, в армии", - сказал полковник.

Источник: https://from-ua.com