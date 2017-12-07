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Боевики обстреляли КПВВ "Марьинка" - в ГПСУ рассказали подробности инцидента
07.12.2017 10:59
Террористы из гранатометов обстреляли контрольный пункт въезда - выезда "Марьинка". К счастью, никто из мирных жителей и украинских военнослужащих не пострадал. Происшествие случилось вчера, 6 декабря, в 22:45, сообщают в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, передает "Диалог.UA".
Сообщается, что около 22:45 террористы открыли огонь из гранатометов АГС-17 по позициям украинских военнослужащих, расположенным вблизи КПВВ "Марьинка" на выезде из оккупированной Александровки.
Также в пресс-службе отметили, что во время обстрела на контрольно-пропускном пункте не было людей из мирного населения и транспортных средств, поэтому никто не пострадал. Украинские пограничники ответный огонь не открывали.
Теги: Донбасс, Марьинка, АТО, пункт пропуска, ВСУ, обстрелы, террористы, КПВВ, ГПСУ
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