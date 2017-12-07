- “Бросил трубу через 15 минут боя”, - журналист Цаплиенко рассказал, как украинские воины отбили у террористов свежий российский трофей на Светлодарской дуге21:42
- На Донетчине зверски убили дочь и внука кума Януковича20:39
- Мариупольцы в районе рынка Киевский отбивали бродячих собак от коммунальщиков18:59
- Боевики обстреляли из минометов позиции ВСУ вблизи Водяного и Широкино18:38
- В «ДНР» будут производить трамваи18:21
- "Если бы на Донеччине было полноценное гражданское общество, там не было бы ни войны, ни оккупации", - Жебривский17:38
- В "ДНР" бросили "на подвалы" трех российских офицеров16:41
- У Суркова анонсировали "выборы" главарей боевиков на Донбассе: названы сроки14:39
- На Донбассе мирный житель подорвался на мине14:21
- Приказано "скинуться" на бронежилеты и каски: Тымчук рассказал о процветающем среди боевиков ОРДЛО воровстве13:22
На Донбассе мирный житель подорвался на мине
6 декабря около села Катериновка Попаснянского района Луганской области на мине подорвался местный житель. Об этом сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook, передает apostrophe.ua.
69-летний пенсионер сейчас находится в больнице с осколковыми ранениями.
Отмечается, что местный житель присматривал за соседним домом. Он подорвался на растяжке, подходя к нему.
В полиции отметили, что сейчас решается вопрос об открытии уголовного дела по статье 258 УКУ "Террористический акт".
Напомним, 4 декабря боевики террористической "ДНР" в Майорске обстреляли автомобиль мирного жителя. Тогда никто не пострадал, хотя пуля и попала в окно автомобиля.
Ранее этой осенью в Луганской области на мине подорвались двое пограничников. Оба они погибли.
Теги: Донбасс, полиция, уголовное дело, мина, ранения, ДНР, ЛНР, боевики, подрыв
- Украинский герой Жемчугов: "В плену на Донбассе были и кнут, и пряник. Если сдам всех, обещали операции, протезы, квартиру. Я сказал, что предателем не буду!"
- СБУ обнаружила фугасные мины, заложенные на пути передвижения украинских военных в Донбассе
- На Донетчине полиция разоблачила диверсионно-разведывательную группу противника
- Прямо "под носом" у луганских карателей из захваченного боевиками СБУ: в центре оккупированного Луганска взорвали памятник террористам. ВИДЕО
- В этом году в Донецкой области поймали уже 5 боевиков
- Почему луганский "Беркут" предал Украину? Сенсационное признание высокопоставленного боевика "ЛНР"
- “Бросил трубу через 15 минут боя”, - журналист Цаплиенко рассказал, как украинские воины отбили у террористов свежий российский трофей на Светлодарской дуге21:42
- На Донетчине зверски убили дочь и внука кума Януковича20:39
- Мариупольцы в районе рынка Киевский отбивали бродячих собак от коммунальщиков18:59
- Боевики обстреляли из минометов позиции ВСУ вблизи Водяного и Широкино18:38
- В «ДНР» будут производить трамваи18:21
- "Если бы на Донеччине было полноценное гражданское общество, там не было бы ни войны, ни оккупации", - Жебривский17:38
- В "ДНР" бросили "на подвалы" трех российских офицеров16:41
- У Суркова анонсировали "выборы" главарей боевиков на Донбассе: названы сроки14:39
- На Донбассе мирный житель подорвался на мине14:21
- Приказано "скинуться" на бронежилеты и каски: Тымчук рассказал о процветающем среди боевиков ОРДЛО воровстве13:22
- Украинцам показали, что кладут в пельмени вместо мяса. ВИДЕО22:31
- Народные депутаты проголосовали за повышение своих зарплат22:04
- “Бросил трубу через 15 минут боя”, - журналист Цаплиенко рассказал, как украинские воины отбили у террористов свежий российский трофей на Светлодарской дуге21:42
- В Днепре разгневанные ветераны АТО бросили главврача в мусорку. ВИДЕО21:19
- Венгрия призвала ввести наблюдателей ОБСЕ на Закарпатье21:02
- На Донетчине зверски убили дочь и внука кума Януковича20:39
- Сеть взволновал пост украинской писательницы про "русского" Деда Мороза в садике20:19
- Повышение тарифов коммунальных услуг ставит украинцев на грань выживания19:58
- Минздрав предоставил данные о количестве украинцев с расстройствами психики19:41
- Британские наркоторговцы скупают украинскую коноплю19:20
- Диетологи объяснили, кому полезно есть фасоль13:40
- Пять фактов о пользе домашних животных10:10
- Здоровый ребенок — награда умным родителям09:47
- Защитники Украины: Воздушные разведчики, боевой «Батя» и женщина-снайпер20:55
- Почему нельзя делать вечернюю пробежку по городу – ответ ученых17:55
- Зимний сезон: полезные продукты для здорового рациона16:02
- Неврологи: Сладкие и жирные продукты делают людей глупее10:58
- Почему кровоточивость десен смертельно опасна: ответ врачей09:28
- Что нужно знать о гормонах каждой женщине08:31
- Какому знаку Зодиака больше всего повезет в 2018 году07:28
- Смертельное ДТП в Харькове: в организме Зайцевой нашли «сюрприз»
- Реинтеграция Донбасса в состав Украины: Ходаковский заявил о возвращении "ДНР" к первоначальному плану
- Как правительство планирует вернуть украинцам долги бывшего сбербанка
- Россия пойдет на уступки, а это уход из Донбасса и Крыма
- Керченский мост достанется Киеву, - российский политик
- В какие дни в «ДНР» будут отдыхать на праздники
- Пенсий и соцвыплат жителей оккупированного Донбасса лишила Россия
- Забудут дорогу в оккупированный Луганск: озвучен громкий прогноз по "ЛНР" и ультиматум, который получила свита сбежавшего в Россию Игоря Плотницкого
- Кому биометрический паспорт выдадут бесплатно
- Бои на Светлодарской Дуге: ДРГ боевиков убегала с места схватки, оставив на поле боя раненных