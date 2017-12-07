Оккупанты относительно спокойны — наступления ВСУ не ожидают и к нему не готовятся

07.12.2017 10:07

Тот факт, что оккупационные войска на Донбассе не ожидают наступления ВСУ, координатор ИС Дмитрий Тымчук на своей странице в Фейсбуке назвал «сильными» сторонами».

«Сильные» стороны «1 АК ДНР»

Актуальны и для «2 АК ЛНР», т.е. для всех оккупационных войск на Донбассе.

1. военно-политический фактор – приверженность Украины мирному диалогу и попыткам решить конфликт невоенным путем. В этой ситуации оккупационные войска не ожидают и не готовятся к масштабным наступательным операциям ВСУ оперативно-тактического уровня;

2. военные факторы (все они упираются в военные возможности России):

- масштабные ресурсы РФ и возможность их оперативной доставки на оккупированную территорию Донбасса – в части вооружения и военной техники, боеприпасов, ГСМ, снаряжения и оборудования и пр. материально-технических ресурсов;

- возможность для ВС РФ, в случае резкого ухудшения оперативной обстановки для «1 АК ДНР», оперативно перебрасывать с территории России необходимое количество сил и средств из состава российской кадровой армии (соединений, находящихся в приграничной зоне);

- возможность доукомлектования оккупационных войск как за счет людских ресурсов РФ (наемники), так и кадровых военнослужащих ВС РФ;

- подготовка необходимых специалистов (по нужным ВУСам) в учебных лагерях на территории РФ, или на оккупированной территории силами инструкторов ВС РФ;

- планирование операций как с помощью российских офицеров-«советников», имеющих необходимый уровень подготовки, так и силами «операторов» в штабе 8-й общевойсковой армии ВС РФ, которой оперативно подчинены оккупационные войска на Донбассе; руководство операциями российскими «советниками» из числа кадровых офицеров ВС РФ.