Популяция хищников растёт, опасность для людей - серьёзная

07.12.2017 09:43

Кому - война, а хищникам Приазовья - раздолье. Вблизи Мариуполя популяция диких животных значительно увеличилась, ведь по причине войны их отстрел запрещён. Сегодня хищники уничтожают домашний скот и, кроме того, несут серьёзную угрозу человеку, поскольку являются переносчиками многих опасных заболеваний, в том числе, бешенства.

Страх потеряли

«В нынешнее время лисы совсем не боятся человека. Дело в том, что за последние несколько лет дикие животные совсем не встречают охотников и не знают, какую опасность может нести человек», - рассказал ilich.in.ua заместитель председателя поселкового совета Сартаны Анатолий Богадица.

Слова чиновника подтверждают посельчане и охотники. «Я живу на южной околице посёлка, недалеко от реки, по утрам часто выхожу на берег Кальмиуса. Вижу, как из камышей лисы выходят целыми выводками и совсем не боятся человека. А взрослые особи, если их попытаться отпугнуть, ещё и «огрызаются». Только в этом году в северной части посёлка, где невдалеке расположены ставки, четыре волка загрызли одиннадцать овец. Утащили с собой ещё и двух коз. Понятно, что пожилой хозяин не построил хорошие загоны, но и они не спасли бы от нашествия волчьей стаи. А у наших фермеров лисы уток таскают регулярно, при этом совершенно «не стесняются» присутствия людей. Рядом находятся заросли камыша, которые лисами просто кишат», - отметил житель Сартаны, охотник со стажем Георгий Богадица.

Бьют тревогу и жители Талаковки, которые рассказывают леденящие душу истории о проделках диких животных. «Перед Днём поселка бродячие псы загрызли козлят, которых хозяйка вывела пастись на окраину. А летом на нашей улице похозяйничали то ли ласка, то ли хорёк. У меня двух самых крупных курочек задушили, и так практически в каждом доме, а в другом хозяйстве хищник «отвёл душу» на 40 бройлерах, - поделилась жительница посёлка Татьяна Виноградская.

По словам охотников запрещение отстрела диких животных в Приазовье привело к тому, что количество хищников многократно увеличилось. «Это и хорошо, и плохо, - говорят специалисты. - Хорошо, потому что численность популяций стабилизировалась, однако теперь хищные животные стали бесстрашными, не таясь, выходят на дороги, на улицы, заходят на частные подворья. Пока они нападают на домашних животных, но если такая ситуация продлится, не станут ли они нападать на людей?»

Бешенство - угроза реальная

Сложившаяся ситуация может спровоцировать и вспышку заболевания бешенством.

Охотники рассказывают, что до того, как на Донбассе начались боевые действия, ежегодно производился санитарный отстрел лисиц. Так выясняли, насколько велика опасность инфицирования бешенством. «Затем проводили таксацию, то есть, подсчёт животных на определённой площади. Сейчас учёт не ведётся, однако без этого нельзя ни планировать численность популяции, ни делать прогнозы», - пояснил Георгий Богадица.

«Чтобы защитить себя от заражения бешенством, необходимо избегать контактов с дикими животными. Никогда не трогайте чужих животных, не подбирайте их на улице, садовых участках, в лесу. Дело в том, что у больных бешенством диких животных наблюдается атипичное поведение: они теряют чувство осторожности и страха, приходят в населённые пункты и могут нападать на животных и людей. Они очень опасны.

Лечение при бешенстве не разработано. Животных с подозрением на заболевание бешенством, а также больных, уничтожают, так как их содержание и лечение связано со смертельным риском заражения людей и других животных», - предупреждает и.о. начальника управления Госпродпотребслужбы в Мариуполе Эдуард Квашук.

Ветеринары поясняют, что пока в Приазовье ситуация с заболеванием бешенства не вызывает беспокойства, но добавляют, что при нерегулируемой численности хищных животных, и в первую очередь лисиц, вероятность возникновения очага бешенства вполне реальная.

«В такой ситуации мы можем только рекомендовать местным жителям не посещать лесополосы, делать свои подворья недоступными для хищников и прививать против бешенства домашних животных (кошек и собак)», - говорят ветврачи.

Подготовила Марина ЛИТВИНОВА.