- В «ДНР» восстанавливают разрушенную в Ясиноватой многоэтажку13:01
- Как сегодня выглядит Донецкий железнодорожный вокзал11:21
- Боевики обстреляли КПВВ "Марьинка" - в ГПСУ рассказали подробности инцидента10:59
- Оккупанты относительно спокойны — наступления ВСУ не ожидают и к нему не готовятся10:07
- Ситуация в пунктах пропуска утром 7 декабря10:05
- Сами у себя! Боевики промышляют воровством топлива10:00
- Популяция хищников растёт, опасность для людей - серьёзная09:43
- В Мариуполе атошникам выделена земля09:40
- Ситуация в Донецке и Луганске: новости, курс валют, цены на продукты, хроника событий 07.12.201708:57
- За сутки боевики 27 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе08:10
Популяция хищников растёт, опасность для людей - серьёзная
Кому - война, а хищникам Приазовья - раздолье. Вблизи Мариуполя популяция диких животных значительно увеличилась, ведь по причине войны их отстрел запрещён. Сегодня хищники уничтожают домашний скот и, кроме того, несут серьёзную угрозу человеку, поскольку являются переносчиками многих опасных заболеваний, в том числе, бешенства.
Страх потеряли
«В нынешнее время лисы совсем не боятся человека. Дело в том, что за последние несколько лет дикие животные совсем не встречают охотников и не знают, какую опасность может нести человек», - рассказал ilich.in.ua заместитель председателя поселкового совета Сартаны Анатолий Богадица.
Слова чиновника подтверждают посельчане и охотники. «Я живу на южной околице посёлка, недалеко от реки, по утрам часто выхожу на берег Кальмиуса. Вижу, как из камышей лисы выходят целыми выводками и совсем не боятся человека. А взрослые особи, если их попытаться отпугнуть, ещё и «огрызаются». Только в этом году в северной части посёлка, где невдалеке расположены ставки, четыре волка загрызли одиннадцать овец. Утащили с собой ещё и двух коз. Понятно, что пожилой хозяин не построил хорошие загоны, но и они не спасли бы от нашествия волчьей стаи. А у наших фермеров лисы уток таскают регулярно, при этом совершенно «не стесняются» присутствия людей. Рядом находятся заросли камыша, которые лисами просто кишат», - отметил житель Сартаны, охотник со стажем Георгий Богадица.
Бьют тревогу и жители Талаковки, которые рассказывают леденящие душу истории о проделках диких животных. «Перед Днём поселка бродячие псы загрызли козлят, которых хозяйка вывела пастись на окраину. А летом на нашей улице похозяйничали то ли ласка, то ли хорёк. У меня двух самых крупных курочек задушили, и так практически в каждом доме, а в другом хозяйстве хищник «отвёл душу» на 40 бройлерах, - поделилась жительница посёлка Татьяна Виноградская.
По словам охотников запрещение отстрела диких животных в Приазовье привело к тому, что количество хищников многократно увеличилось. «Это и хорошо, и плохо, - говорят специалисты. - Хорошо, потому что численность популяций стабилизировалась, однако теперь хищные животные стали бесстрашными, не таясь, выходят на дороги, на улицы, заходят на частные подворья. Пока они нападают на домашних животных, но если такая ситуация продлится, не станут ли они нападать на людей?»
Бешенство - угроза реальная
Сложившаяся ситуация может спровоцировать и вспышку заболевания бешенством.
Охотники рассказывают, что до того, как на Донбассе начались боевые действия, ежегодно производился санитарный отстрел лисиц. Так выясняли, насколько велика опасность инфицирования бешенством. «Затем проводили таксацию, то есть, подсчёт животных на определённой площади. Сейчас учёт не ведётся, однако без этого нельзя ни планировать численность популяции, ни делать прогнозы», - пояснил Георгий Богадица.
«Чтобы защитить себя от заражения бешенством, необходимо избегать контактов с дикими животными. Никогда не трогайте чужих животных, не подбирайте их на улице, садовых участках, в лесу. Дело в том, что у больных бешенством диких животных наблюдается атипичное поведение: они теряют чувство осторожности и страха, приходят в населённые пункты и могут нападать на животных и людей. Они очень опасны.
Лечение при бешенстве не разработано. Животных с подозрением на заболевание бешенством, а также больных, уничтожают, так как их содержание и лечение связано со смертельным риском заражения людей и других животных», - предупреждает и.о. начальника управления Госпродпотребслужбы в Мариуполе Эдуард Квашук.
Ветеринары поясняют, что пока в Приазовье ситуация с заболеванием бешенства не вызывает беспокойства, но добавляют, что при нерегулируемой численности хищных животных, и в первую очередь лисиц, вероятность возникновения очага бешенства вполне реальная.
«В такой ситуации мы можем только рекомендовать местным жителям не посещать лесополосы, делать свои подворья недоступными для хищников и прививать против бешенства домашних животных (кошек и собак)», - говорят ветврачи.
Подготовила Марина ЛИТВИНОВА.
Теги: Донбасс, люди, опасность, Хищники, Приазовье
- Губернатор Донецкой области: "Вставай, Украина!" расстроила оппозиционеров
- В «ЛНР» исчезновение людей приобретает массовый характер
- Люди, как вид, могут исчезнуть вслед за динозаврами
- Кравчук неожиданно заговорил об антиукраинских настроениях на Донбассе
- Слезы при виде украинского флага и звуках гимна - как встречали Новый год в оккупированном Донецке
- Жители Донецкой области пожаловались на руководство городов
- В «ДНР» восстанавливают разрушенную в Ясиноватой многоэтажку13:01
- Как сегодня выглядит Донецкий железнодорожный вокзал11:21
- Боевики обстреляли КПВВ "Марьинка" - в ГПСУ рассказали подробности инцидента10:59
- Оккупанты относительно спокойны — наступления ВСУ не ожидают и к нему не готовятся10:07
- Ситуация в пунктах пропуска утром 7 декабря10:05
- Сами у себя! Боевики промышляют воровством топлива10:00
- Популяция хищников растёт, опасность для людей - серьёзная09:43
- В Мариуполе атошникам выделена земля09:40
- Ситуация в Донецке и Луганске: новости, курс валют, цены на продукты, хроника событий 07.12.201708:57
- За сутки боевики 27 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе08:10
- В «ДНР» восстанавливают разрушенную в Ясиноватой многоэтажку13:01
- Саакашвили создал "Сечь" возле Верховной Рады и пообещал "отбить Украину": в Киеве готовится многотысячный марш - последние подробности12:41
- ДТП в Харькове: обнаружен третий участник аварии12:19
- В НАТО решили восстановить контакты с Россией в сфере военной авиации - Столтенберг11:58
- Порошенко угрожает Раде внести свой законопроект по Антикоррупционному суду11:39
- Как сегодня выглядит Донецкий железнодорожный вокзал11:21
- Greenpeace обвинила Samsung в глобальном потеплении11:00
- Боевики обстреляли КПВВ "Марьинка" - в ГПСУ рассказали подробности инцидента10:59
- Украина завершила разработку новейшего ракетного комплекса с радиусом удара до 280 км10:42
- Майкл Карпентер теж виявився «зрадофілом» - Казанский10:21
- Пять фактов о пользе домашних животных10:10
- Здоровый ребенок — награда умным родителям09:47
- Защитники Украины: Воздушные разведчики, боевой «Батя» и женщина-снайпер20:55
- Почему нельзя делать вечернюю пробежку по городу – ответ ученых17:55
- Зимний сезон: полезные продукты для здорового рациона16:02
- Неврологи: Сладкие и жирные продукты делают людей глупее10:58
- Почему кровоточивость десен смертельно опасна: ответ врачей09:28
- Что нужно знать о гормонах каждой женщине08:31
- Какому знаку Зодиака больше всего повезет в 2018 году07:28
- Употребление большого количества форели, сардин и селёдки защищает от слепоты - так показало исследование.09:48
- Смертельное ДТП в Харькове: в организме Зайцевой нашли «сюрприз»
- Реинтеграция Донбасса в состав Украины: Ходаковский заявил о возвращении "ДНР" к первоначальному плану
- Россия пойдет на уступки, а это уход из Донбасса и Крыма
- Керченский мост достанется Киеву, - российский политик
- Как правительство планирует вернуть украинцам долги бывшего сбербанка
- В какие дни в «ДНР» будут отдыхать на праздники
- Пенсий и соцвыплат жителей оккупированного Донбасса лишила Россия
- Забудут дорогу в оккупированный Луганск: озвучен громкий прогноз по "ЛНР" и ультиматум, который получила свита сбежавшего в Россию Игоря Плотницкого
- Бои на Светлодарской Дуге: ДРГ боевиков убегала с места схватки, оставив на поле боя раненных
- Парасюк сильно избил человека в Мариуполе: стало известно, кто стал новой жертвой нардепа