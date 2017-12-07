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Приказано "скинуться" на бронежилеты и каски: Тымчук рассказал о процветающем среди боевиков ОРДЛО воровстве

07.12.2017 13:22
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Приказано "скинуться" на бронежилеты и каски: Тымчук рассказал о процветающем среди боевиков ОРДЛО воровстве

Дмитрий Тымчук, координатор "ИС", сообщил, что командиры боевиков в ОРДЛО приказывают им собирать деньги на обмундирование. Дмитрий Тымчук, нардеп и координатор "ИС", на странице "ФБ" рассказал о том, как снабжаются боевики, передает "Диалог.UA".

По его словам, в некоторых подразделениях НВФ командование заставляет боевиков, чтобы те сдавали деньги для приобретения обмундирования – касок и бронежилетов. Тымчук проинформировал, что среди боевиков, которые действуют в районе Авдеевской промки, личному составу приказывают отдавать часть "заработанного" для приобретения бронежилетов и касок. По информации координатора "ИС", командование подразделений "1-го АК ДНР" вовсю воруют медикаменты и ГСМ, которые потом реализуют в аптечной сети и АЗС на неподконтрольной Донеччине.



Теги: Донбасс, медикаменты, ДНР, ЛНР, боевики, Тымчук, воровство
 
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