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Архив - Донецкая область

Сами у себя! Боевики промышляют воровством топлива

07.12.2017 10:00
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Сами у себя! Боевики промышляют воровством топлива

Повсеместно распространено воровство топлива, пишет координатор ИС Дмитрий Тымчук в Фейсбуке.

Наиболее масштабно это осуществляется при следовании колонн бензовозов. Как правило, 1-2 машины отделяются от них и следуют на частные базы хранения, после чего бензин и дизель реализуется местным фермерам или через сеть АЗС. Так, при 11-м полку действует аффилированное предприятие (офис находится в г. Макеевка), которое скупает дизтопливо и реализует его оптом сетям АЗС в республике.
В 9-м полку комбат-советник, командир взвода связи, два командира рот воруют и продают топливо. Командиры рот отдают подчинённым приказы сливать топливо с танков, за реализацию украденного топлива отвечает командир взвода связи, комбат прикрывает недостачу в отчётах. Аналогичная практика существует во всех подразделениях.



Теги: Донбасс, топливо, боевики, воровство
 
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