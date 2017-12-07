Сами у себя! Боевики промышляют воровством топлива

07.12.2017 10:00

Повсеместно распространено воровство топлива, пишет координатор ИС Дмитрий Тымчук в Фейсбуке.

Наиболее масштабно это осуществляется при следовании колонн бензовозов. Как правило, 1-2 машины отделяются от них и следуют на частные базы хранения, после чего бензин и дизель реализуется местным фермерам или через сеть АЗС. Так, при 11-м полку действует аффилированное предприятие (офис находится в г. Макеевка), которое скупает дизтопливо и реализует его оптом сетям АЗС в республике.

В 9-м полку комбат-советник, командир взвода связи, два командира рот воруют и продают топливо. Командиры рот отдают подчинённым приказы сливать топливо с танков, за реализацию украденного топлива отвечает командир взвода связи, комбат прикрывает недостачу в отчётах. Аналогичная практика существует во всех подразделениях.