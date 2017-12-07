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Ситуация в пунктах пропуска утром 7 декабря
Сегодня утром, 7 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передает dnews.dn.ua.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 6 декабря линию разграничения через КПВВ пересекли 36,4 тыс. человек и 4,6 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 8520 человек и 1050 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 8840 человек и 1625 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 6135 человек и 1010 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 4080 человек и 925 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 8790 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 50/80;
КПВВ «Марьинка» – 40/80;
КПВВ «Новотроицкое» – 40/50;
КПВВ «Гнутово» – 10/80.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорск»:
Станислав: «6:03. ДНР. 7:00 (по местному, "московскому" времени, – ред.) авто-200, газелей-25, пеших-200».
КПВВ «Марьинка»:
Юлия: «8:11. В Марьинке в сторону Донецка очередь за посадкой».
КПВВ «Новотроицкое»:
Виталий: «6:40. Еленовка: в сторону Мариуполя почти до остановки».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация была следующей:
в пункте пропуска «Красный партизан» выезда ожидали 2 легковых автомобиля, на въезд транспорта не было;
в пункте пропуска «Должанский» выезда ожидали 15 легковых автомобилей, въезда – 2 транспортных средства.
в пункте пропуска «Изварино» выезда ожидали 15 легковых автомобилей, на въезд транспорта не было.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, ЛНР, пункты пропуска, Майорск, КПВВ, ГПСУ
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