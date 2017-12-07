У Суркова анонсировали "выборы" главарей боевиков на Донбассе: названы сроки

07.12.2017 14:39

Анонс "очередных выборов" главарей ОРДЛО сделан в Москве. Алексей Чеснаков, руководитель Центра политической конъюнктуры, заявил, что выборы на оккупированном Донбассе состоятся осенью следующего года, передает "Диалог.UA".

Отметим, что он считается приближенным к Владиславу Суркову, помощнику российского президента. По словам Чеснакова, в следующем году состоятся выборы в республиках. Он напомнил, что в "Л/ДНР" в ноябре 2014-го выбирали "глав" и "народные советы", срок их полномочий – 4 года. "Их деятельность не регулируема минскими договоренностями, а потому можно ожидать, что выборы в республиках пройдут в срок, то есть осенью 2018-го", - заявил Чеснаков.

Ранее он озвучил позицию Кремля по поводу заявление Александра Захарченко, главаря "ДНР" о создании "Малороссии".

Напомним, что 21 ноября в оккупированном пророссийскими боевиками Луганске разгорелся конфликт между Игорем Плотницким, теперь уже экс-главарем "ЛНР", и Игорем Корнетом, "министром" "МВД".