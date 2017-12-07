Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

У Суркова анонсировали "выборы" главарей боевиков на Донбассе: названы сроки

07.12.2017 14:39
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
У Суркова анонсировали "выборы" главарей боевиков на Донбассе: названы сроки

Анонс "очередных выборов" главарей ОРДЛО сделан в Москве. Алексей Чеснаков, руководитель Центра политической конъюнктуры, заявил, что выборы на оккупированном Донбассе состоятся осенью следующего года, передает "Диалог.UA".

Отметим, что он считается приближенным к Владиславу Суркову, помощнику российского президента. По словам Чеснакова, в следующем году состоятся выборы в республиках. Он напомнил, что в "Л/ДНР" в ноябре 2014-го выбирали "глав" и "народные советы", срок их полномочий – 4 года. "Их деятельность не регулируема минскими договоренностями, а потому можно ожидать, что выборы в республиках пройдут в срок, то есть осенью 2018-го", - заявил Чеснаков.

Ранее он озвучил позицию Кремля по поводу заявление Александра Захарченко, главаря "ДНР" о создании "Малороссии".

Напомним, что 21 ноября в оккупированном пророссийскими боевиками Луганске разгорелся конфликт между Игорем Плотницким, теперь уже экс-главарем "ЛНР", и Игорем Корнетом, "министром" "МВД".



Теги: Россия, Донбасс, выборы, ДНР, ЛНР, боевики, Захарченко, Плотницкий, Сурков
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх