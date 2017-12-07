В "ДНР" бросили "на подвалы" трех российских офицеров

07.12.2017 16:41

По инсайдерской информации блогера Алексея Чибисова, в вину российским «ихтамнетам» вменяют контрабанду оружия. Вот что он написал на своей страничке в «Фейсбуке»: «В дэнээрии опять начинается веселая движуха. «МГБ» вместе с бойцами Сашки Ташкента («министр доходов и сборов ДНР», правая рука Захарченко Александр Тимофеев. — Ред.) начинают просвечивать фуры, которые везут различные грузы в Россию, передают fakty.ua.

Оказывается, некоторые командиры ВС РФ помимо «официального» вывоза награбленного, занимаются контрабандой оружия. Кроме того, вывозят и наличку, не желая делиться с кураторами. Теперь эти схемы перекрывают. В последние дни задержаны несколько водил бензовозов, соорудивших двойное дно. При просвечивании в них нашли 20 миллионов рублей, 40 РПГ и несколько сотен АК.

Водилы на подвалах. Уже рассказали фамилии командиров, решивших устроить бизнес без ведома кураторов.

Сегодня утром упаковали и самих россиян — двух майоров и подполковника. Предъява именно такая: бизнес — это хорошо, но согласовывать надо.

P. S. Говорят, груз выгружать собирались в Ростове, а оттуда — вести в Чечню".

Как ранее писали «ФАКТЫ», новобранцы в «армии ДНР», по словам народного депутата Дмитрия Тымчука, — судимые, наркоманы и алкоголики.