Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"ДНР" захватит часть Финляндии?

08.12.2017 10:43
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"ДНР" захватит часть Финляндии?

В т.н. "министерства иностранных дел" пророссийской группировки "ДНР" заявили, что 9 декабря откроют "представительский центр" этой псевдореспублики в Финляндии. Под удар попадет город Хельсинки.

Представители фейкового "МИД" уверяют, что этот центр был основан осенью 2016 года и на протяжении года "выполнял некоторые функции". Они также уверены, что после торжественного открытия данный центр "расширит свою деятельность" в Финляндии.

В рамках "мероприятия" планируется онлайн-видеоконференция между Донецком и Хельсинки.

В "ДНР" заявили, что "официальное представительство" псевдореспублики в Финляндии станет пятым по счету в странах Евросоюза. До этого такие "учреждения" якобы были открыты во Франции, Греции, Италии и Чехии.



Теги: Донбасс, Финляндия, МИД, ДНР, оккупанты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх