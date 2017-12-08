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"ДНР" захватит часть Финляндии?
08.12.2017 10:43
В т.н. "министерства иностранных дел" пророссийской группировки "ДНР" заявили, что 9 декабря откроют "представительский центр" этой псевдореспублики в Финляндии. Под удар попадет город Хельсинки.
Представители фейкового "МИД" уверяют, что этот центр был основан осенью 2016 года и на протяжении года "выполнял некоторые функции". Они также уверены, что после торжественного открытия данный центр "расширит свою деятельность" в Финляндии.
В рамках "мероприятия" планируется онлайн-видеоконференция между Донецком и Хельсинки.
В "ДНР" заявили, что "официальное представительство" псевдореспублики в Финляндии станет пятым по счету в странах Евросоюза. До этого такие "учреждения" якобы были открыты во Франции, Греции, Италии и Чехии.
Теги: Донбасс, Финляндия, МИД, ДНР, оккупанты
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