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Архив - Донецкая область

Донбасский вопрос: Лавров и Тиллерсон договорились?

08.12.2017 07:30
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Донбасский вопрос: Лавров и Тиллерсон договорились?

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает, что во время его встречи в штаб-квартире ОБСЕ в Вене с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым был достигнут определенный прогресс по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе.

"Я не буду говорить вам в деталях, что было достигнуто. Мы добились прогресса... Мы добились диалога, сотрудничества, но не разрешили вопрос. Его не решить за одну встречу", - сказал Тиллерсон, комментируя встречу с Лавровым.

Ранее в рамках заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене Рекс Тиллерсон также обсудил размещение миротворцев ООН на Донбассе с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

"Обсудили всё: от совместной работы над миротворческой миссией ООН на оккупированном Донбассе до энергетической безопасности и поддержки эффективной и независимой антикоррупционной системы в Украине", - написал Климкин в своем Twitter.



Теги: Украина, США, Донбасс, Россия, Лавров, Тиллерсон
 
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