Гибель "Боинга" над Донбассом: новые данные о российском следе

08.12.2017 10:28

Экспертно-журналистская группа Bellingcat и издание The Insider заявили, что к крушению малазийского "Боинга" на Донбассе причастен российский генерал-полковник, главный инспектор Центрального военного округа России Николай Ткачев (позывной "Дельфин")



Как передает "Дождь", международная экспертно-журналистская группа Bellingcat и издание The Insider провели совместное расследование и установили, что к крушению малазийского "Боинга" в Донбассе летом 2014 года причастен российский генерал-полковник, главный инспектор Центрального военного округа России Николай Ткачев.



Переговоры "Дельфина" с еще одним военным с позывным "Орион" в сентябре 2016 года опубликовала возглавляемая Нидерландами Совместная следственная группа (ССГ), которая расследует крушение "Боинга". Кроме того, в перехваченных телефонных переговорах "Дельфина" называют Николаем Федоровичем — это совпадает с именем и фамилией Ткачева.



Для сравнения голоса "Дельфина" с Ткачевым The Insider взял у генерала интервью под предлогом беседы о Суворовском училище, после чего запись его голоса сравнили с опубликованными ССГ переговорами. Экспертизу записей проводили Национальный центр медиа-криминалистики в Университете Колорадо и Литовский центр судебной экспертизы. Оба учреждения пришли к выводу, что голоса на записях, опубликованных ССГ, и в интервью Ткачева с большой долей вероятности принадлежат одному и тому же человеку.



Ткачев был уволен со службы в 2010 году. До этого он принимал участие в первой и второй чеченских войнах, служил в разных военных округах и вплоть до увольнения командовал российской войсковой частью номер 20650. Ее расформировали в начале сентября 2014 года. После увольнения работал главным военным советником в Сирии до августа 2012 года, после чего стал главным инспектором Центрального военного округа, а в 2017 году возглавил попечительский совет Екатеринбургского военного училища.



В интервью The Insider Ткачев заявил, что с 2012 года не покидал Екатеринбург и в Украине в 2014 году не был.



Совместная следственная группа (ССГ) не уточняет роли "Дельфина" в крушении "Боинга", однако и его, и беседовавшего с ним "Ориона" называет ключевыми фигурантами дела.



"Мы можем с уверенностью сказать, что под позывным скрывался не кто иной, как генерал-полковник Николай Федорович Ткачев, главный инспектор Центрального военного округа России", — говорится в расследовании Bellingcat и The Insider.



О том, что "Дельфином" называли "отставного российского генерала", сообщил The Insider Игорь Стрелков (Гиркин), бывший главнокомандующий силами самопровозглашенной "ДНР". Эту версию высказывал и блогер Борис Рожин, известный под ником Colonelcassad и своими связями с сепаратистами на юго-востоке Украины. По его словам, "Дельфин" был приехавшим из России "отпускником-куратором" и занимался "оперативным руководством отрядов ополчения из Краснодона".



Напомним, что 17 июля 2014 года в небе над селом Грабово (Шахтерский район Донецкой области, подконтрольный на тот момент и сейчас пророссийской группировке "ДНР") был сбит самолет Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур. В результате погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.



13 октября 2015-го Совет безопасности Нидерландов обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук"



В этом месяце правительство Нидерландов объявило, что странами, которые входят в Международную следственную следственную группу (Австралия, Бельгия, Малайзия, Украина и Нидерлади), было принято решение, что судебный процесс будет проходить в Нидерландах по нидерландскому законодательству. В данное время уголовное расследование уничтожения Боинга МН17 продолжается.



Также ранее министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп заявляла, что список подозреваемых в причастности к крушению рейса MH17 на Донбассе подтвердят к концу 2017 года.



Международная исследовательская группа Bellingcat обнародовала доклад, посвященный третьей годовщине трагедии. В докладе поэтапно расписано прибытие "Бука" из РФ, а также его путь назад после кошмарного выстрела. Также в Bellingcat установили личности семи водителей, принимавших участие в транспортировке "Буков" (в том числе "Бука 332″, из которого был сбит самолет МН17) из Курска в Миллерово на границе с Украиной в колонне, замеченной 23-25 июня 2014 года.

