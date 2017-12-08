Из зоны АТО пришли страшные вести

08.12.2017 07:13

За минувшие сутки, 7 декабря, на донбасском фронте есть погибшие и раненые.



"В результате вражеских обстрелов ранены двое военнослужащих, еще один - подорвался на растяжке и, к сожалению, Украина потеряла одного защитника", - отметили пресс-центре штаба АТО.



Уже известно имя погибшего.



"7 декабря, выполняя свой воинский долг, в Донецкой области от пули снайпера погиб военнослужащий 1-го батальона 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Андрей Павленко (на фото)", - сообщает бригада, которая сражается в районе Авдеевки, на своей странице в Фейсбуке.