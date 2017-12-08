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Архив - Донецкая область

На обновленной карте из зоны АТО появилось 10 горячих точек

08.12.2017 12:50
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На обновленной карте из зоны АТО появилось 10 горячих точек

Информационно-аналитический центр Национальной безопасности Украины обнароовал карту, отображающую ситуацию в зоне АТО на начало суток 8 декабря.

Согласно этой карте, на Донбассе вчера было 10 горячих точек – как в Донецкой области, так и в Луганской.

Всего за прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов.

В результате обстрелов 7 декабря погиб один, были ранены двое украинских военнослужащих. Еще один подорвался на растяжке.



Теги: Донбасс, карта, АТО, обстрелы
 
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