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Пушилин получил новую должность
Один из главарей "ДНР", т.н. "председатель народного совета" псевдореспублики Денис Пушилин возглавил "Русский центр" по интеграции Донбасса с Российской Федерацией.
Сегодня проек РЦ был презентован в Москве на заседании комитета Совета Федерации РФ. Пушилин рассказал о целях создания центра и поделился планами его работы на 2018 год. По его словам, "был определен ряд проблемных аспектов, которые хотелось бы урегулировать и, таким образом, перейти от разрозненных, не всегда упорядоченных действий к системности, к глубокой интеграции Донбасса с Россией".
Он отменил, что "для реализации поставленных на 2018 год задач мы приняли решение об объединении всех усилий и процессов по укреплению социально-культурных связей между РФ и ДНР путем создания "Русского центра"
Пушилин, который представляер ОРДО на переговорах в Минске, а до недавнего времени возглавлял еще и ОД "Донецкая республика", уверяет, что в течение 2017 года в рамках интеграционной программы было проведено 723 мероприятия.
На фоне подобных действий со стороны России и ее донбасских марионеток перспективы установление мира в регионе становятся всё более призрачными.
Теги: Россия, Донбасс, оккупация, ДНР, Пушилин
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