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Архив - Донецкая область

Пушилин получил новую должность

08.12.2017 15:14
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Пушилин получил новую должность

Один из главарей "ДНР", т.н. "председатель народного совета" псевдореспублики Денис Пушилин возглавил "Русский центр" по интеграции Донбасса с Российской Федерацией.

Сегодня проек РЦ был презентован в Москве на заседании комитета Совета Федерации РФ. Пушилин рассказал о целях создания центра и поделился планами его работы на 2018 год. По его словам, "был определен ряд проблемных аспектов, которые хотелось бы урегулировать и, таким образом, перейти от разрозненных, не всегда упорядоченных действий к системности, к глубокой интеграции Донбасса с Россией".

Он отменил, что "для реализации поставленных на 2018 год задач мы приняли решение об объединении всех усилий и процессов по укреплению социально-культурных связей между РФ и ДНР путем создания "Русского центра"

Пушилин, который представляер ОРДО на переговорах в Минске, а до недавнего времени возглавлял еще и ОД "Донецкая республика", уверяет, что в течение 2017 года в рамках интеграционной программы было проведено 723 мероприятия.

На фоне подобных действий со стороны России и ее донбасских марионеток перспективы установление мира в регионе становятся всё более призрачными.



Теги: Россия, Донбасс, оккупация, ДНР, Пушилин
 
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