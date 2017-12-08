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Скандал из-за "Киборгов": съемочная группа ответила Лойко
Съемочная команда посвященного обороне Донецкого аэропорта фильма "Киборги" (вышел на большой экран на этой неделе и с упехом идет в украинских кинотеатрах) опровергла обвинения в плагиате автора книги "Аэропорт" Сергея Лойко.
"Идея съемок фильма возникла у Иванны Дядюры и Ахтема Сеитаблаева после программы "Храбрые сердца" 19 октября 2014, героями которой были консультанты фильма "Киборг". Передача в свободном доступе на канале ютуб. В декабре 2014 года Ахтем Сеитаблаев встретился с Натальей Ворожбит и предложил написать ей сценарий к фильму", - говорится в заявлении пресс-службы фильма.
В начале 2015 г. Ворожбит начала начала собирать материалы и общаться с киборгами: Евгением Жуковым ("Маршалом"), Евгением Межевикиным ("Адамом"), Андреем Шараскиным ("Богемой"), Александром Трепаком ("Редутом"), Кириллом Недрей ("Доцентом") .
"В марте 2015 года комбат "Редут" дал мне четырехчасовое интервью, в котором рассказал много историй, часть из которых вошла в фильм. Например, история о замороженных в морозилке телах и о пропаже одного капитана, тело которого случайно нашли, когда у него зазвонил телефон", - заявила сценарист Наталья Ворожбит.
Она добавила, что на создание образа Мажора ее вдохновил музыкант с Майдана.
"У меня он играл на скрипке, но Ахтем предложил трубу, как более военный инструмент", - заявила Ворожбит.
"Первый драфт сценария Наталья прислала мне 15 июля 2015, а книга "Аэропорт" увидела свет в 3 сентября 2015", - заявил режиссер фильма Ахтем Сеитаблаев.
"От имени всей съемочной команды хочу сказать, что права на историю о киборгах однозначно принадлежат всей стране, поэтому неправильно присваивать ее ни одному человеку. Ребята продолжают погибать на Востоке, и все, что мы хотели со съемочной командой, это напомнить о них и помочь тем, кто остался", - добавил Сеитаблаев.
Накануне автор книги "Аэропорт" о защитниках донецкого аэропорта Сергей Лойко в эфире одного из телеканалов обвинил режиссера "Киборгов" Сеитаблаева в плагиате. Лойко заявил о "заимствовании" нескольких эпизодов из книги.
Теги: Донбасс, кино, АТО, Донецкий аэропорт, киборги
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