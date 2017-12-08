Украина vs Россия: битва за Донбасс на венских полях

08.12.2017 11:01

В Вене (Австрия) проходит 24-е заседание Совета министров членов ОБСЕ. Представители 57 стран обсуждают вопросы безопасности в мире. Беседуют не только публично, но и за закрытыми дверями. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин практически в каждой беседе поднимает тему военной агрессии РФ на Донбассе и аннексии Крыма.



Вот как описывает некоторые из этих дипломатических сражений издание Новости Донбасса:



"Министр иностранных дел Канады Христей Фриланд пообещала, что вопрос противодействия российской агрессии в Крыму и на Донбассе будет центральным на встречах Большой семерки, когда Канада будет председательствовать.



Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и "обсудили все: от совместной работы над миротворческой миссией ООН на оккупированном Донбассе до энергетической безопасности и поддержки США эффективной и независимой антикоррупционной системы в Украине". Лично Тиллерсон и Климкин говорили о продолжении реформ в стране, особенно антикоррупционных.



Американский дипломат же во время своего выступления назвал Украину единственным серьезным препятствием для нормализации отношений США и РФ.



"Допустимы разногласия между нами по другим вопросам, в частности, по Сирии. Но когда одна страна вторгается на территорию другой, то после этого нам сложно игнорировать произошедшее и добиться примирения", - приводит его слова "Ассошиэйтед пресс".



Тиллерсон также в очередной раз заявил, что санкции США против России будут действовать до тех пор, пока она не освободит Крым. Также он пообещал от имени американского правительства поддерживать европейские санкции, которые вызваны военными действиями на Донбассе.



Вспомнили и о работе мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе. Тиллерсон призвал Россию и ее представителей прекратить преследования и запугивание членов миссии. Выступая, госсекретарь США вспомнил о гибели фельдшера американца Джозефа Стоуна. В апреле 2017 года он, а также другие сотрудники ОБСЕ наехали на автомобиле на мину в Луганской области.



Министр иностранных дел Австрии, председатель ОБСЕ Себастьян Курц в свою очередь напомнил, что одним из приоритетов организации, которую он сейчас возглавляет, было и есть прекращение огня на Донбассе. В личном общении с Климкиным он указал также на гуманитарную ситуацию, которая сложилась на востоке Украины и в стране в целом.



Представитель России резко отреагировал на идею введения миротворцев ООН на Донбассе. Сергей Лавров назвал эту идею "равнозначной введению в Донбасс оккупационной администрации с целью похоронить комплекс мер, одобренный советом безопасности и решить вопрос силой".



"Нас беспокоят попытки поставить с ног на голову нашу инициативу о направлении охранников ООН для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ. Эта инициатива на 100% вписывается в дух и букву минских договоренностей", - заявил Лавров позднее, после переговоров с американскими дипломатами.



"То, что мы услышали от представителя США господина Волкера - это совсем противоположный подход. Он заключается в том, чтобы, не зацикливаясь на вопросах особого статуса Донбасса, вопросах амнистии, вопросах подготовки выборов через прямой диалог Киева, Донецка и Луганска, первым делом туда ввести по сути дела ооновскую администрацию, которая будет руководить всем тем, что происходит в провозглашенных ДНР и ЛНР", – сказал Лавров журналистам, передает "Интерфакс".



Кроме этого, Лавров обвинил украинскую сторону в притеснении российских офицеров, которые входят в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК). По его словам, россиян поставили в "невыносимые условия" и требуют от них то, что "невозможно выполнить". Из-за этого российская сторона может прекратить свою работу в Центре.



По словам Климкина, если миротворческая миссия ООН не будет введена на Донбасс, конфликт просто заморозится.



"Цель именно в том, чтобы Россия вышла из Донбасса вместе со своей оккупационной администрацией, а международный компонент туда зашел, реально достиг минимального уровня безопасности, взял контроль над всей территорией и постепенно начал готовить этот регион к выборам", - сказал Климкин в своем видеоблоге.



Со специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером у главы МИД Украины тоже была встреча, но ее подробностей пока не разглашают ни в украинском, ни в американском ведомствах.



Кроме этого, за закрытыми дверями прошла двусторонняя встреча глав МИД России и Украины. Ранее министры встречались лишь в рамках "нормандского формата".