В Брюсселе подписали важное для Донбасса соглашение

08.12.2017 14:30

В рамках визита делегации украинского правительства в Брюссель подписано соглашение "Поддержка ЕС для востока Украины", которым предусмотрено финансирование для развития предприятий на Донбассе.



"Соглашение создает правовые основания для реализации в Донецкой и Луганской областях - на подконтрольной правительству Украины территории - проектов стимулирования занятости и экономического роста путем оказания помощи для развития микро-, малых и средних предприятий, поощрения общественных инициатив, поддержки структурных изменений в сфере охраны здоровья , образования и инфраструктуры", - передает "Правительственый портал".