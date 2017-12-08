В Минске завтра состоится важная встреча по Донбассу

08.12.2017 16:43

Завтра, 9 декабря, в Минске, где традиционного собирается Трехстороняя контактная группа переговорщиков по Донбассу, запланированы переговоры в "нормандском формате" (Украина, Россия, Германия, Франция) на уровне советников глав государств.



Факт проведения переговоров подтвердил пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, заявив, что советники лидеров стран "нормандской четверки" встретятся в закрытом формате.



Глава МИД РФ Сергей Лавров также сообщил, что переговоры запланированы на субботу, а на повестке дня будет вопрос обсуждения обмена пленными между Украиной и временно неподконтрольной ей частью Донбасса, где сейчас правит Россия (хоть в этом и не признается).