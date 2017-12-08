Зарисовка из Донецка: как проходит комендантский час

08.12.2017 07:52

Жительница Донецка, патриотка Украины, которая пишет в соцсетях под псевдонимом Марина Григорьева, рассказала о том, как в оккупированном городе проходит комендантский час, длящийся с 23.00 до 5.00.



Вот, что пишет Мария на своей странице в Фейсбуке (стиль и орфография автора сохранены):



"Оккупированный Донецьк. Шо такое комендантский час многие из нас знают из старых фильмов о войне. Какие были злые фашисты и какие были смышлёные комсомольцы по ночам ...

Никогда не думала, шо придется лично узнать, шо это такое.

Комендантский час означает, шо с 23 до 5 утра нельзя передвигаться по городу. Можно только тем, кто имеет спецпропуска и конечно же - это время передвижения военной техники по городу. Шобы народ меньше видел, кто куда и сколько передвинул танков, пушек разных калибров. Ты слышишь, как ночью гудело, скрежетало и повизгивало. Утром смотришь, а на твоей улице асфальт порезан гусеницами. Значит ихтутнеты опять привезли свежее пополнение гусеничной техники.

Переживаешь, когда кто-то из близких задерживается по-темному.

Нарушать комендантский час крайне нежелательно. Долгое время, в начале войны опаздывающих забирали рыть окопы на окраину города. Сейчас отвозят в райотдел до утра.

В районе открылась кафешка. На очень большую территорию одна. Молодёжь стала наведываться туда. Немного коктейля и танцы. Оказалось, что среди них есть очень даже адекватные парни и девушки.

В 22.00 кафешка резко закрывается и все пешком или бегом - по норам. Хозяин даёт работникам на такси, т.к. в это время домой добираться уже нечем. Это сумма в пределах 150-200 рублей. Такси уже стоят перед входом и работники быстро ныряют в машины, чтобы успеть вовремя.

Но сегодня кафешку посетило лицо, приближенное к императору всея днр-ии, проживающее в этом районе.

Оно не спешииило. И всё добавляло себе водочку. Уже без закусочки. Видать за долгий вечер уже назакусывалося. Но дозу исчо не принялооо.

Уже время перевалило за 22 часа. Официанты стоят вокруг него, одемшись в куртки, показывая всем своим видом, шо очень хочется домой, да и пропусков-то у них нету. И рисковать из-за этого пьяного недоПитка очень не хотелось бы.

Несколько раз в кафешку заглянули таксисты. По-очереди. Шобы не дразнить пьющую особь. Официанты с таксистами переглядывались и осторожно говорили вслух: "Да-да. Щас-щас. У нас последний клиент". Таксисты понимающе махали головами и не говорили ни слова..

Чепушилло смаковало из рюмашки. И высокомерно поглядывало на окружающих.

Все ждали. Вынимали телефоны с карманов и поглядывали на часы.

22.15. Оно попросило счет. Дало на чай. И вышло из кафешки со своим телохранителем. Село в машину и уехало.

Народ дружно выматюкался. И возблагодарил судьбу, шо не пришлось ночевать на работе. Таксисты мчали работников в разные концы города. Все приехали домой вовремя.

Таксистам тоже не положено ездить в комендантский час. После девяти вечера по городу выставляются дополнительные полицейские посты. И таксисту, на кого нарвётся. Могут простить пятнадцатиминутное опоздание. А могут взять за жопу и за пять минут, прямо при въезде в свой квадрат домов. И отвезти до утра в ментовку. Домой уже ближе, чем в отделение, но дело полицейского принципа. Привезут в отделение и говорят, мол, 500 рублей и едь домой. А как по городу в такое время проехать через все посты?

Или прямо при въезде во двор, остановили и говорят, дай 500 рублей. А таксист говорит, чтобы ему эту сумму заработать, бывает нужно полдня. Поэтому согласен ночевать в обезьяннике.

Таксист жаловался. Пять тысяч рублей патент. А что теперь за работа? Аэропорта нет, железнодорожного вокзала нет, ночных клубов нет, в гостях никто не засиживается, даже в аптеку ночью не отвезти клиента. Раньше с удовольствием работал в ночные смены. А сейчас старается домой пораньше вернуться.

Хорошо в молодой рыспублике. Освободители освободили людей от нормальной жизни. Развиваемся.

Кто раньше ничего не понял, тот сейчас в молодой рыспублике на перевоспитании. А вместе с ними и мы".