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Зарисовка из Донецка: как проходит комендантский час
Жительница Донецка, патриотка Украины, которая пишет в соцсетях под псевдонимом Марина Григорьева, рассказала о том, как в оккупированном городе проходит комендантский час, длящийся с 23.00 до 5.00.
Вот, что пишет Мария на своей странице в Фейсбуке (стиль и орфография автора сохранены):
"Оккупированный Донецьк. Шо такое комендантский час многие из нас знают из старых фильмов о войне. Какие были злые фашисты и какие были смышлёные комсомольцы по ночам ...
Никогда не думала, шо придется лично узнать, шо это такое.
Комендантский час означает, шо с 23 до 5 утра нельзя передвигаться по городу. Можно только тем, кто имеет спецпропуска и конечно же - это время передвижения военной техники по городу. Шобы народ меньше видел, кто куда и сколько передвинул танков, пушек разных калибров. Ты слышишь, как ночью гудело, скрежетало и повизгивало. Утром смотришь, а на твоей улице асфальт порезан гусеницами. Значит ихтутнеты опять привезли свежее пополнение гусеничной техники.
Переживаешь, когда кто-то из близких задерживается по-темному.
Нарушать комендантский час крайне нежелательно. Долгое время, в начале войны опаздывающих забирали рыть окопы на окраину города. Сейчас отвозят в райотдел до утра.
В районе открылась кафешка. На очень большую территорию одна. Молодёжь стала наведываться туда. Немного коктейля и танцы. Оказалось, что среди них есть очень даже адекватные парни и девушки.
В 22.00 кафешка резко закрывается и все пешком или бегом - по норам. Хозяин даёт работникам на такси, т.к. в это время домой добираться уже нечем. Это сумма в пределах 150-200 рублей. Такси уже стоят перед входом и работники быстро ныряют в машины, чтобы успеть вовремя.
Но сегодня кафешку посетило лицо, приближенное к императору всея днр-ии, проживающее в этом районе.
Оно не спешииило. И всё добавляло себе водочку. Уже без закусочки. Видать за долгий вечер уже назакусывалося. Но дозу исчо не принялооо.
Уже время перевалило за 22 часа. Официанты стоят вокруг него, одемшись в куртки, показывая всем своим видом, шо очень хочется домой, да и пропусков-то у них нету. И рисковать из-за этого пьяного недоПитка очень не хотелось бы.
Несколько раз в кафешку заглянули таксисты. По-очереди. Шобы не дразнить пьющую особь. Официанты с таксистами переглядывались и осторожно говорили вслух: "Да-да. Щас-щас. У нас последний клиент". Таксисты понимающе махали головами и не говорили ни слова..
Чепушилло смаковало из рюмашки. И высокомерно поглядывало на окружающих.
Все ждали. Вынимали телефоны с карманов и поглядывали на часы.
22.15. Оно попросило счет. Дало на чай. И вышло из кафешки со своим телохранителем. Село в машину и уехало.
Народ дружно выматюкался. И возблагодарил судьбу, шо не пришлось ночевать на работе. Таксисты мчали работников в разные концы города. Все приехали домой вовремя.
Таксистам тоже не положено ездить в комендантский час. После девяти вечера по городу выставляются дополнительные полицейские посты. И таксисту, на кого нарвётся. Могут простить пятнадцатиминутное опоздание. А могут взять за жопу и за пять минут, прямо при въезде в свой квадрат домов. И отвезти до утра в ментовку. Домой уже ближе, чем в отделение, но дело полицейского принципа. Привезут в отделение и говорят, мол, 500 рублей и едь домой. А как по городу в такое время проехать через все посты?
Или прямо при въезде во двор, остановили и говорят, дай 500 рублей. А таксист говорит, чтобы ему эту сумму заработать, бывает нужно полдня. Поэтому согласен ночевать в обезьяннике.
Таксист жаловался. Пять тысяч рублей патент. А что теперь за работа? Аэропорта нет, железнодорожного вокзала нет, ночных клубов нет, в гостях никто не засиживается, даже в аптеку ночью не отвезти клиента. Раньше с удовольствием работал в ночные смены. А сейчас старается домой пораньше вернуться.
Хорошо в молодой рыспублике. Освободители освободили людей от нормальной жизни. Развиваемся.
Кто раньше ничего не понял, тот сейчас в молодой рыспублике на перевоспитании. А вместе с ними и мы".
Теги: Донецк, Донбасс, комендантский час, оккупация, ДНР
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