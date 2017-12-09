Давление на донбасские пункты пропуска увеличилось

09.12.2017 09:28

Пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, остается интенсивным. За прошедшие сутки он характеризовался определенным увеличением. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.



По данным ГПСУ, вчера в КПВВ было оформлено 37100 человек и 5100 транспортных средств:



"Майорск" - 8530 человек и 1065 транспортных средств;



"Марьинка" - 9550 человек и 1835 транспортных средств;



"Новотроицкое" - 6690 человек и 1220 транспортных средств;



"Гнутово" - 4355 человек и 1025 транспортных средств;



"Станица Луганская" - 7990 человек.



Напомним, что сегодня утром в контрольнх пунктах въезда-выезда на линии разграничения в Донецкой области образовались большие очереди, а в ОРЛО устроили истерику из-за намерения украинской стороны открыть КПВВ.