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Финансы для переселенцев: что заложили в бюджет на новый год
В принятом Верховной Радой вечером 7 декабря госбюджете-2018 есть ряд интересных для переселенцев моментов. Их проанализировала общественная организация Донбасс SOS.
Общественники выделили следующие моменты, касающиеся в главном финансовом документе внутренне перемещенных лиц:
1. Затраты на адресную помощь ВПЛ составят немногим более 3,21 млрд грн. (в 2017-м было выделено 3,26 млрд грн).
2. На затраты по государственной программе “Доступное жилье”, которая недавно начала работать (и касается как ВПЛ, так и воинов АТО, позволяя приобретать жилье за половину стоимость), планируется выделить 100 млн.грн (хотя многие депутаты и общественность требовали выделить 1 млрд.грн.).
3. 20 млн грн выделят на финансовую поддержку содействия трудоустройству малообеспеченных семей и ВПЛ в рамках пилотного проекта под названием “Рука помощи”. Сейчас он действует для Харьковской, Полтавской и Львовской областей. "Тут стоит отметить, что отдельно для переселенцев продолжают действовать программа по поддержке трудоустройства по постановлению № 696 (предусмотрена компенсация затрат работодателя ВПЛ на первые 6 месяцев). Финансирование данной программы идет непосредственно из Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы", - сообщает Донбасс SOS.
4. Предполагается выделение 34 млн грн субвенции из госбюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по поддержке территорий, подвергшихся негативному влиянию в результате вооруженного конфликта на востоке Украины. Эти средства также могут пойти на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов жилищного фонда коммунальной собственности, в том числе объектов социального назначения, для предоставления жилья ВПЛ.
Теги: Донбасс, финансы, бюджет, переселенцы, ВПЛ
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