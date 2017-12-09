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Архив - Донецкая область

Гендиректор АКХЗ пришел в гости к бывшему главному полицейскому Донетчины

09.12.2017 21:00
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Гендиректор АКХЗ пришел в гости к бывшему главному полицейскому Донетчины

В Киеве встретились первый заместитель главы Национальной полиции Украины, бывший глава ГУ МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин и генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов.

"Рад встречи с прекрасными сильными духом людьми из Донетчины. Как говорится, двери моего дома всегда открыты в любой день для них", - пишет Аброськин на своей странице в Фейсбуке.

Зам. главы Нацполиции Украины отмечает: "Донецкие люди заряжают позитивом. Именно так описал бы свою встречу с генеральным директором одного из самых больших заводов Европы Мусой Магомедовым, который в тяжёлые годы войны делал и продолжает делать всё возможное и невозможное, чтобы могли выжить жители Авдеевки. Человек слова, которого уважаю я и тысячи жителей Авдеевки. Благодарен ему за всё, что он делает для Донетчины".

Муса Магомедов в долгу не остался.

"Война познакомила с людьми, которые делают свою работу в любых, даже самых тяжёлых, условиях. Вячеслав Аброськин - один из них, - пишет гендиректор АКХЗ на своей странице в Фейсбуке. - Давно хотел навестить на новом рабочем месте, до этого всегда встречались только в полях. Не изменился нисколько. Так держать, Вячеслав Васильевич!"



Теги: Украина, Донбасс, Киев, Авдеевка, АКХЗ, Аброськин, Муса Магомедов
 
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