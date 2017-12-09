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"Мариуполь" победил в матче без нарушений публичной безопасности
Сегодня, 9 декабря, в Мариуполе состоялся матч между местным ФК "Мариуполь" и "Сталью" из Днепродзержинска. За правопорядком во время игры следили около 200 правоохранителей и военнослужащих Нацгвардии Украины. Дестабилизации ситуации не допущено.
За ходом игры между "Мариуполем" и "Сталью" с трибун наблюдали более 3 тысяч посетителей. Чтобы и болельщики, и игроки чувствовали себя в безопасности, полицейские усилили превентивные меры, сообщает сайт полиции Донетчины.
Перед заступлением на охрану публичной безопасности - подробный инструктаж. Личный состав нацелен на предупреждение правонарушений и мгновенное реагирование на все изменения обстановки в пределах стадиона и на прилегающей территории.
Несколько раз и трибуны, и окружающую территорию обследовали на отсутствие опасности с привлечением взрывотехников и кинологов со служебными собаками.
В течение матча, который завершился 4:2 в пользу хозяев, периметр стадиона патрулировали пешие и автонаряды полиции, а также военнослужащие Нацгвардии Украины. За ситуацией на трибунах правоохранители следили в специальной комнате, куда сосредоточивалась вся информация, которая поступала с камер видеонаблюдения.
Матч завершен, однако полицейские продолжают усиленное патрулирование ради безопасности каждого жителя и гостя в 700-тысячном Мариуполе.
Теги: Донбасс, футбол, Мариуполь, полиция, ФК "Мариуполь"
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