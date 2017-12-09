На Донетчине четыре авто были сбиты поездами

09.12.2017 19:42

За 11 месяцев 2017 года на территории регионального филиала "Донецкая железная дорога" (функционирует на подконтрольной части Донетчины) произошло пять дорожно-транспортных происшествий.



В четырех случаях транспортные средства был сбит поездом, в одном автомобиль въехал в бок поезда.



В результате ДТП погибших и травмированных нет. Все случаи произошли с участием личных транспортных средств, вины железной дороги нет, отмечает ДонЖД.