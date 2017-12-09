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Архив - Донецкая область

На Донетчине двухмесячный ребенок получил 90% ожогов тела

09.12.2017 19:01
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На Донетчине двухмесячный ребенок получил 90% ожогов тела

В с. Берховка (Бахмутский район Донетчины) мальчик, которому всего два месяца, получил 90% ожогов тела и в тяжелом состоянии госпитализирован в центральную больницу Бахмута.

Как предварительно установлено, в частном доме у детской кровати находился самодельный обогреватель, от которого и занялась кровать. Мать в это время находилась во дворе.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции.



Теги: Донбасс, ребенок, ожоги, полиция, Бахмут
 
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