На Донетчине двухмесячный ребенок получил 90% ожогов тела

09.12.2017 19:01

В с. Берховка (Бахмутский район Донетчины) мальчик, которому всего два месяца, получил 90% ожогов тела и в тяжелом состоянии госпитализирован в центральную больницу Бахмута.



Как предварительно установлено, в частном доме у детской кровати находился самодельный обогреватель, от которого и занялась кровать. Мать в это время находилась во дворе.



На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции.