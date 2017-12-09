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Оккупанты Донбасса собрали снайперов
09.12.2017 13:11
Мероприятия оперативной и боевой подготовки ВС РФ и оперативной группировки российских оккупационных войск на Донецком операционном направлении проводятся по общему плану, одновременно и на едином оперативном фоне.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
"В частности, свидетельством указанного является проведение в рамках "недели боевой готовности" собрания со снайперами как подразделений из состава военных округов ВС РФ, так и 1, 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск", - поясняют в ГУР.
Теги: Донбасс, разведка, снайпер, оккупанты
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