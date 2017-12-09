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Опубликована карта из зоны АТО за 9 декабря
Сегодня, 9 декабря, информационно-аналитический центр Национальной безопасности Украины обнародовал новую карту из зоны антитеррористической операции на Донбассе.
На карте, отображающей сиутацию на начало текущий суток, насчитывается около восьми горячих точек.
Отметим, что 8 декабря стало самым страшным по потерям в зоне АТО. По данным штаба АТО, за прошедшие сутки зафиксировано 28 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов на Донбассе. В результате вражеских обстрелов вчера погибло четыре военнослужащих Вооруженных Сил Украины, один ранен, еще один получил боевую травму.
Украинские волонтеры, воины и журналисты жестко отреагировали на очередную политическую заваруху в Киеве (там ловят-садят Саакашвили), которая проходит на фоне резкого обострения на донабсском фронте.
Теги: Донбасс, карта, АТО, потери, обстрелы
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