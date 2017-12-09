ОРДЛО: наблюдателей ОБСЕ пустили к местам у границы

09.12.2017 19:00

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 8 декабря), наблюдатели посетили пять приграничных районов, находящихся в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей - неподконтрольная Украине территория).



В пункте пропуска на границе вблизи с. Успенка (73 км к юго-востоку от Донецка) в течение примерно 1 часа в очереди на выезд из Украины команда СММ видела 8 автомобилей (из них 4 с табличками "ДНР"), 1 автобус и 29 тентованных грузовиков (из них 2 с табличками "ДНР"), а в Украину въехали 2 автомобиля (оба с табличками "ДНР") и 4 тентованных грузовика (из них 1 с табличками "ДНР").



В пункте пропуска возле пос. Ульяновское (61 км к юго-востоку от Донецка) за 20-минутный период наблюдения команда СММ не зафиксировала перемещения пешеходов или транспортных средств через границу.



В пункте пропуска возле пгт Изварино (52 км к юго-востоку от Луганска) примерно за 1,5 часа наблюдения члены патруля Миссии видели, что из Украины выехали 33 автомобиля (из них 1 с табличками "ЛНР") и 2 автобуса, а также вышли 82 пешехода (в том числе 7 девочек в возрасте от 8 до 13 лет, которые рассказали, что следуют в Российскую Федерацию на соревнования по гимнастике в сопровождении мужчины примерно 25 лет, который представился их тренером по гимнастике). В то же время в Украину въехали 3 автомобиля и 1 тентованный грузовик, а также вошли 9 пешеходов.



За примерно 1 час наблюдения в пункте пропуска в с. Верхнегарасимовка (57 км к юго-востоку от Луганска) команда Миссии видела, что в Украину вошли 14 пешеходов, а вышли 6.



В пункте пропуска вблизи с. Леоново (быв. Красный Октябрь, 82 км к югу от Луганска) наблюдатели снова видели несколько срубленных деревьев, перекрывших дорогу, 6 бетонных блоков и колючую проволоку (высотой 2,5 м) за ними.