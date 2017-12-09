Открытие елок Донетчины: как отгуляет Покровск

09.12.2017 21:14

Главная елка Покровска (бывшего Красноармейска) засияет огнями, как и многие другие новогодние красавицы, в День Святого Николая, 19 декабря. Тогда же состоится открытие киевской елки, и покровчане смогут наблюдать за этим событием посредством телемоста.



Как рассказал телекомпании "Орбита" заместитель покровского городского головы Юрий Третяк, праздник на площади Шибанкова начнется в 16.00 с развлекательной детско-семейной программой, включающей подвижные игры и веселые конкурсы, творческие мастер-классы, спортивные соревнования, ярмарку праздничных угощений и концерт с участием местных творческих коллективов.



Для детей предусмотрены сладкие призы и подарки. Призы для участников спортивных и развлекательных конкурсов, в том числе главные – три смартфона, будут разыграны по лотерейным талонам.



С 16.00 на площади откроется Новогодний городок, состоящий из праздничных палаток коммунальных предприятий Покровска. Для самого активного участника предусмотрен ценный приз – телевизор.



С 18.00 начнется развлекательная программа для взрослой аудитории с ведущим Богданом Щирбой. Приглашенными гостями праздника станут участники популярного телепроекта "Х-фактор" – вокальный дуэт "Two Voices".



На протяжении всего вечера детей и взрослых будут развлекать сказочные куклы-великаны и ходулисты. Покровчан ждет световое представление – шоу PIXEL. Площадь Шибанкова будет освещена лазерными пушкам. На нескольких оборудованных фотоплощадках каждый сможет сделать снимок на память.



Согревающий глинтвейн для взрослых и горячий чай для всех желающих будут бесплатными.



А завершится праздник ярким салютом.

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