Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Пилы, средства связи и знаки отличия доставлены в зону АТО

09.12.2017 21:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Пилы, средства связи и знаки отличия доставлены в зону АТО

Офицеры группы гражданско-военного сотрудничества ВСУ (они же т.н. "симики" - от CiMiC -civil military cooperation) доставили в подразделения на передовую в зоне АТО заявленные ими материально-технические средства.

Так, в части, входящие в состав войск оперативного командования "Север", были переданы генераторы автономного питания, бензопилы, материалы для фортификационного оборудования и тактическое снаряжение.

К благотворительной помощи активно подключились Черниговская областная государственная администрация, союз волонтеров - предпринимателей г. Нежин, коллектив НАК "Нафтогаз Украины", ОО Всеукраинская ассоциация "Кадетское содружество".

К поддержке наших военнослужащих, выполняющих боевые задачи на востоке страны, присоединилась и украинская диаспора из Канады, которая приобрела и передала около 10 комплектов средств связи.

По поручению командующего войсками оперативного командования "Север" генерал-майора Владимира Кравченко на передовую были доставлены также знаки отличия органа военного управления за образцовое выполнение воинского долга лучшим военнослужащим ко Дню ВСУ.



Теги: Донбасс, помощь, АТО, ВСУ, симики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх