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Пилы, средства связи и знаки отличия доставлены в зону АТО
Офицеры группы гражданско-военного сотрудничества ВСУ (они же т.н. "симики" - от CiMiC -civil military cooperation) доставили в подразделения на передовую в зоне АТО заявленные ими материально-технические средства.
Так, в части, входящие в состав войск оперативного командования "Север", были переданы генераторы автономного питания, бензопилы, материалы для фортификационного оборудования и тактическое снаряжение.
К благотворительной помощи активно подключились Черниговская областная государственная администрация, союз волонтеров - предпринимателей г. Нежин, коллектив НАК "Нафтогаз Украины", ОО Всеукраинская ассоциация "Кадетское содружество".
К поддержке наших военнослужащих, выполняющих боевые задачи на востоке страны, присоединилась и украинская диаспора из Канады, которая приобрела и передала около 10 комплектов средств связи.
По поручению командующего войсками оперативного командования "Север" генерал-майора Владимира Кравченко на передовую были доставлены также знаки отличия органа военного управления за образцовое выполнение воинского долга лучшим военнослужащим ко Дню ВСУ.
Теги: Донбасс, помощь, АТО, ВСУ, симики
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