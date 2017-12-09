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Ротация ударила по морально-психологическому состоянию оккупантов Донбасса
Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что российские старшие офицеры, в ходе последней ротации прибывшие на оккупированную территорию Донбасса, с недоверием и пренебрежением относятся к младшим офицерам, призванным из числа местного населения.
В то же время, по данным украинской разведки, растет количество случаев открытого игнорирования младшими офицерами оккупационных войск распоряжений новых старших начальников. Последние пытаются жесткими методами заставить подчиненных командиров проводить "показушные строевые смотры" и выполнять другие нелепые и унизительные для личного состава распоряжения по наведению т.н. "Уставного порядка".
"В общем последняя ротация командного состава 1, 2 АК существенно повлияла на ухудшение морально-психологического состояния всего личного состава российских оккупационных войск на территории Донбасса", - отмечают в ГУР.
Теги: Россия, Донбасс, разведка, оккупация, ротация, ГУР
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