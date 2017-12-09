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Силы АТО понесли большие потери

09.12.2017 06:47
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Силы АТО понесли большие потери

Ситуация в районе проведения антитеррористической операции значительно осложнилась.

"Российско-оккупационные войска целенаправленно и прицельно продолжают вести огонь по позициям Вооруженных Сил Украины и всё чаще применяют минометы различных калибров, запрещены минского договоренностями, - сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке за минувшие сутки, 8 декабря. - К сожалению, не обошлось без потерь с нашей стороны. Вследствие вражеских обстрелов погибло четыре военнослужащих Вооруженных Сил Украины, один ранен, еще один получил боевую травму".



Теги: Донбасс, АТО, потери, обстрелы
 
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