Последние новости раздела
- В Донецкой области прошло массовое разоружение18:02
- Важно для Донбасса: Парубий прояснил ситуацию с законом о деоккупации17:52
- Сорок авто из США отправлены зону АТО17:37
- Финансы для переселенцев: что заложили в бюджет на новый год17:21
- Новая технология от полиции охватила всю Донетчину17:03
- В Авдеевке изъяли более 2600 патронов и взрывчатку16:56
- В Мариуполе дети пограничников вывели на поле украинских футболистов16:34
- "Мариуполь" победил в матче без нарушений публичной безопасности16:15
- В зоне АТО появились новые знаки15:51
- Открытие елок Донетчины: что ждет Мариуполь15:32
Сорок авто из США отправлены зону АТО
09.12.2017 17:37
Машины "Хаммер" (Hummer), полученные Украиной от США, направлены в район проведения проведения антитеррористической операции.
"Сорок медицинских машин" Хаммер ", которые спасают жизни украинских воинов, направлены в зону проведения АТО. С первого дня они будут работать на украинскую армию, украинский воина", - сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Фейсбуке
Отметим, что в День ВСУ, 6 декабря, Порошенко передал военнослужащим ВСУ сертификаты на эти авто, которые были предоставлены Украине Соединенными Штатами Америки. Мероприятие состоялось в Международном центре миротворчества и безопасности на Львовщине.
Теги: США, Донбасс, авто, АТО
Читайте также:
- Россия обвиняет Штаты и считает чужие деньги
- У посольства США взорвали авто
- В Детройте открывается автосалон (ФОТО)
- США забили очередной осиновый кол в экономику России
- Умер актер Кен Ховард, сыгравший в сериале "Поющие в терновнике"
- В "Панамских документах" обнаружили связь Кремля и кандидата в президенты США
- В Донецкой области прошло массовое разоружение18:02
- Важно для Донбасса: Парубий прояснил ситуацию с законом о деоккупации17:52
- Сорок авто из США отправлены зону АТО17:37
- Финансы для переселенцев: что заложили в бюджет на новый год17:21
- Новая технология от полиции охватила всю Донетчину17:03
- В Авдеевке изъяли более 2600 патронов и взрывчатку16:56
- В Мариуполе дети пограничников вывели на поле украинских футболистов16:34
- "Мариуполь" победил в матче без нарушений публичной безопасности16:15
- Как руководство ОРЛО издевается над местными жителями15:59
- В зоне АТО появились новые знаки15:51
- В Донецкой области прошло массовое разоружение18:02
- Важно для Донбасса: Парубий прояснил ситуацию с законом о деоккупации17:52
- Сорок авто из США отправлены зону АТО17:37
- Финансы для переселенцев: что заложили в бюджет на новый год17:21
- Новая технология от полиции охватила всю Донетчину17:03
- В Авдеевке изъяли более 2600 патронов и взрывчатку16:56
- В Мариуполе дети пограничников вывели на поле украинских футболистов16:34
- "Мариуполь" победил в матче без нарушений публичной безопасности16:15
- Как руководство ОРЛО издевается над местными жителями15:59
- В зоне АТО появились новые знаки15:51
- Диетологи объяснили, кому полезно есть фасоль13:40
- Пять фактов о пользе домашних животных10:10
- Здоровый ребенок — награда умным родителям09:47
- Защитники Украины: Воздушные разведчики, боевой «Батя» и женщина-снайпер20:55
- Почему нельзя делать вечернюю пробежку по городу – ответ ученых17:55
- Зимний сезон: полезные продукты для здорового рациона16:02
- Неврологи: Сладкие и жирные продукты делают людей глупее10:58
- Почему кровоточивость десен смертельно опасна: ответ врачей09:28
- Что нужно знать о гормонах каждой женщине08:31
- Какому знаку Зодиака больше всего повезет в 2018 году07:28
- Смертельное ДТП в Харькове: в организме Зайцевой нашли «сюрприз»
- Из зоны АТО пришли страшные вести
- В районе Верхнеторецкого грядет "большая кровь"
- Керченский мост достанется Киеву, - российский политик
- Госдеп США обозначил приоритеты политики в Украине: Тиллерсон заявил, что хочет сделать с Донбассом
- Киев не исключен: генерал назвал направление главного удара РФ по Украине
- Украинцев ждет незапланированный новогодний отпуск
- Кому биометрический паспорт выдадут бесплатно
- Как сегодня выглядит Донецкий железнодорожный вокзал
- Саакашвили с боевиками захватил комитет Верховной Рады Украины, - ГПУ